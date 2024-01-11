 

В РФ начали принимать предзаказы на Apple Vision Pro

11.01.2024, 0:40, Разное
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Как сообщает Telegram-канал NN, в РФ стартовал процесс приема предварительных заказов на гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro.

Стоимость устройства, предлагаемого на сайтах онлайн-объявлений, колеблется в диапазоне от 400 до 799 тысяч рублей, в то время как официальная цена гарнитуры в Соединенных Штатах составляет около 318 тысяч рублей. Первые поставки ожидаются не ранее февраля, а то и марта текущего года, причем некоторые продавцы требуют от покупателей покрытия расходов на доставку Vision Pro из США.

Стоит отметить, что официальный релиз гарнитуры состоится второго февраля, а предзаказы откроют 19 января, причем в первые шесть месяцев гарнитура, предназначенная для взаимодействия с пространственным контентом, официально будет реализовываться исключительно на территории Северной Америки.


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