«Пляжные волны», «осьминог» с балаяжем и бикси с челкой: несколько простых в укладке объемных стрижек для тонких волос

Многие обладательницы тонких волос знают, как сложно бывает подобрать оригинальную и интересную прическу, которая полностью соответствует их образу. В данном случае нужно определиться с длиной волос, придав им соответствующую форму и объем.

Открытый лоб и обрамление лица пробором

Такие стрижки-“осьминог” были популярными в девяностых годах прошлого века, особенно они интересно смотрелись с медово-светлым балаяжем. Этот простой стиль преображает облик человека до неузнаваемости. При этом следует стараться избегать чрезмерного осветления корней, так как это визуально делает волосы еще тоньше.

Короткие объемные волны с тупыми концами

Это современная и изысканная прическа, которая отличается универсальностью. С одинаковым успехом она подходит как молодым девушкам, так и дамам за 40 лет. Нужно лишь обеспечить объем такой прическе, что станет гарантией ее неотразимости.

Золотые и карамельные оттенки волос

Чтобы длинные и тонкие волосы выглядели естественно, стилисты рекомендуют использовать метод мягкого наложения. Лучше всего локоны окрасить в карамельные или шоколадные тона, чтобы достичь максимального эффекта. Такая стрижка будет одновременно женственной и оригинальной, при этом ее можно подобрать для волос с существенной длиной.

Многослойная стрижка с волосами до плеч

«Пляжные волны» — это отличный вариант для светлых тонких волос, причем их длину можно подобрать до плеч и чуть ниже. Ее особенностью является выраженная многослойность, что позволяет добавить объема и шарма. Такой облик выглядит неизменно свежим и интересным, до неузнаваемости преображая внешность человека.

Закрученный боб с мелированием

Стрижки боб популярны на протяжении многих лет. На тонкие и длинные волосы можно выбрать вариант с мелированием, что придаст необходимый объем. Это динамичная и стильная стрижка, которая особенно хорошо смотрится на девушках и женщинах с овальным лицом.

Боковой боб с тонкими слоями

Боковой боб с тонкими слоями и короткими волосами особенно интересен и выглядит стильно на молодых девушках. Эта игривая и стильная прическа добавляет естественного объема и понравится тем, кто любит экспериментировать со своим образом.

Короткая прическа с текстурированной бахромой

Сегодня популярны варианты причесок с длиной волос до плеч и текстурированной бахромой. Образ можно подчеркнуть ярким, насыщенным цветом, например красным медным оттенком. Будьте уверены, что с такой прической вы обязательно привлечете внимание и будете выделяться из толпы.

Текстурированная бикси с челкой

Стиль бикси сочетает стрижки пикси и боб, добавляя волосам динамичности и текстуры. Присутствие челки существенно разнообразит образ, а лучше всего эта прическа смотрится со светлыми или мелированными волосами.

Многослойный боб

Обладательницам овального лица и тонких волос можно порекомендовать обратить внимание на многослойный боб. Преимуществом этого варианта является возможность с легкостью придать объем тонким локонам. Такая прическа выполняется по интересной технологии, волосы вручную укладываются диффузором.

Волнистая челка

В сочетании с завивающимися длинными локонами волнистая челка добавляет образу не только динамичности, но и чувственности, нежности и женственности. Важно правильно подобрать цвет волос, которые могут быть окрашены в различные темные оттенки или даже слегка мелироваться к кончикам.

Длинный чоппи-боб

Такая прическа подразумевает не только наличие многочисленных слоев, но и технику балаяжа, которая увеличивает объем, придавая образу игривости и кокетства. При этом уход за волосами в рамках этого стиля не требует особо сложных процедур. Длинный боб отлично подходит для волос различного оттенка. Это универсальная стрижка, которая интересно смотрится как с вытянутым, так и с овальным профилем лица.

Многослойные длинные волосы с бликами

Если вы хотите сохранить естественную длину волос и одновременно не потерять в объеме, тогда техники мелирования в виде небольших светлых бликов – это идеальный для вас вариант. Это женственный и романтичный образ, особенно подходящий для нежных девушек и молодых женщин. Сама прическа отличается простотой в уходе, поэтому не потребуется частых посещений салона и визитов к стилисту.