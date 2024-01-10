Сигаретный дым увеличивает риск рака у собак в шесть раз

Как сообщает издание The Veterinary Journal, сигаретный дым оказывает крайне негативное влияние на здоровье собак, в связи с чем курильщикам следует задуматься над тем, какой они наносят вред своим домашним питомцам.

Результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Университет Пердью, четко продемонстрировали, что у собак, которые подвергались воздействию сигаретного дыма на регулярной основе, степень риска развития онкологических заболеваний возрастала в шесть раз.

Исследователи отмечают, что наиболее высокий риск развития рака мочевого пузыря присущ шотландским терьерам, которые часто страдают от его инвазивной формы, причем эта порода подвержена данному виду онкологии в 20 раз чаще, чем другие.