Мнение: Изнанка Бали, статусные голые вечеринки и пересадка депутатов на отечественные авто

1. На днях читатели уверяли меня, что жизнь на индонезийском Бали — просто сказка, даже сравнения нет с условным Новосибирском. Лично я на Бали не был, однако элементарная логика подсказывает мне, что от бедной развивающейся страны, которой является Индонезия, сказочного комфорта ждать было бы наивно.

При всём уважении к Индонезии, её золотой век ещё впереди. Хоть Индонезия и обгонит скоро США по размеру населения, однако количество ещё не перешло в качество. Уровень развития экономики в целом и туристической инфраструктуры в частности оставляет желать много лучшего.

Вот описание жизни на Бали от блогера Богатый Боря, которое, как мне кажется, ближе к реальности, нежели красивые фото «райского острова» из Инстаграма (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3):

Закаты, дух свободы, легкое отношение к жизни и повсеместная беззаботность. Все такое экологичное, натуральное, уединение с природой. Много красивых мест словно из сказки и прочая лабуда, которую продает Бали и каждый туземец на острове, в попытках привлечь к себе туристов.

Но когда ты приезжаешь, получаешь все ровно наоборот. Дух свободы – это отсутствие каких-либо правил как для тебя, так и для местных. Поэтому весь этот дух заканчивается на том, что каждую секунду тебя пытаются [обмануть] или что-то у тебя [украсть]. Воровать – это, по ходу, первое слово, которое учит тут ребенок… <…>

Я даже сигареты на столе не оставлял лишний раз, ибо все, что криво лежит, будет украдено. Шлема, телефоны, деньги, зажигалки… да [неважно] что, лишь бы продать можно было.

Я местной доставкой, а-ля наш «Wheely», отправил посылку, тут она называется «Grab», так вот, курьер ее просто [присвоил] и пропал с радаров. Вот даже с русской настороженностью такого предположить не можешь. А саппорт мне ответил: «we are sorry for this experience» [нам жаль за этот опыт].

У меня была модная и свежая вилла. Особенности местного строительства включали в себя полное отсутствие герметичности здания – в каждом окне была щель в палец между стеной и рамой окна, как и в стыках стен во всём доме. Само собой, всё, что летает и ползает, с кайфом норовит заглянуть в дом, на свет, который вечером у тебя горит. С гекконами я ещё подружился, они прикольно крякают, а вот насекомые-«вертолеты» и эти бесконечные укусы от москитов с вероятностью схватить лихорадку Денге меня пугали до истерики.

Со своей виллы уехал практически сразу, когда увидел на входной двери летающих тараканов размером с палец, но в лучших традициях Бали арендатор пытается [обмануть] и утверждает, что таких животных у него не водится, поэтому и деньги не вернет. <…>

Дороги – это отдельная песня. Мало того, что тут их нет, так они ещё и загружены до состояния абсолютной невменяемости. Все едут по тротуарам, которые разбиты в хлам. Ехать по обычной дороге – невозможно из-за загрузки, поэтому все пользуются так называемыми «шорткатами». Что-то в духе тропинки между большими дорогами, они сокращают путь с 30 минут, до 7. Но эти 7 минут ты проведёшь в аду. Каждую секунду с риском, что тебя собьет какой-то местный, потому что он хочет обогнать. Причём просто так. Он всё равно упрётся в пробку через три метра, но он с невероятной тупостью будет идти на аварию до конца, лишь бы оказаться впереди. Шорткаты часто проходят в районах с какими-то канавами, в которые даже заглядывать страшно, поэтому если тебя снесли и ты улетишь в кювет, то больница тебе гарантирована. Короче ездить самому на байке – полный дебилизм с невероятными рисками.

Еще одна маленькая особенность – это передвижение на байке в ночное время суток. Если ты едешь где-то в глуши, то есть вероятность, что местные мамкины бандиты скинут тебя с байка и заберут вещи, которые при тебе, пока ты после спровоцированной ими аварии валяешься на обочине. В общем модными сумками и телефонами лучше лишний раз перед поездкой не светить, а ночами надо передвигаться с особой настороженностью, ох уж этот дух свободы.

В итоге передвижение сводится к тому, что ты находишься на своем районе и с него вылезать не будешь, ибо никуда не доедешь. Так что про эти «путешествия» по красивым местам Бали можно забыть. Либо полёт на вертолёте, примерно штуку баксов в один конец, но прикол в том, что вертолет тоже приземляется не где угодно и от точки высадки всё равно придётся ехать на машине по тем же пробкам, один в километр в час.

А теперь, что такое твой район? Твой район – это грязь, бездомные животные, повсеместный мусор, который просто мешками выбрасывают на улицу, куча самодельных построек из [глины] и палок, где местные торгуют какой-нибудь [ерундой]: симками, мороженным, тапочками и всем тем, что у тебя два дня назад [похитили].

Отдельного внимания придам важности медикаментам, которые надо брать с собой на пути к «просвещению». В связи с тем, что тут про гигиену не слышали ничего, и если вы решите что-нибудь выпить или съесть не в русском ресторане, а в каком-нибудь Бич клабе, то вероятность отравиться или словить кишечную палочку – очень велика, а медицина тут примерно как дороги – её нет. Лично я успел схватить достаточно тяжелое отравление, меня спасли мои православные медикаменты, которые я взял с собой. <…>

Полиция Индонезии настроена исключительно на поборы с туристов, с местного тупо [нечего] взять. Менты мне под колеса бросались, чтоб стрясти 200 тысяч рупий за езду без шлема. Позже выяснилось, что тут никто на требования полиции не останавливался, поэтому единственный способ им заработать – рискнуть жизнью, физически не давая проехать. <…>

Если же говорить про местных экспатов, то тут тоже не без вопросов. У Бали есть преимущество – он очень дешёвый, хотя логично, ибо [с чего бы] ему быть дорогим с таким уровнем [бардака]. Самые лучшие рестораны по цене «Крошки-картошки», поэтому пребывать прокрастинирующему тунеядцу тут шикарно. Пара тапочек, околобесплатная еда, солнце ну и хату можно снять за два [поцелуя] в месяц, так что, тоже задача вполне осилима, особенно для просвещённых дам, питающихся энергией чего-то там. Большинство просвещённых – тупо наркоманы, да и непросвещённых тоже. Делать там глобально нечего, ибо в основном общество экспатов – это люди, у которых ничего в жизни не получилось, они сбежали на Бали за просвещением, которое им продавали, но просвещения не случилось, и вот у всех у них одна радость: залететь на вечернику, нажраться до упада, с кем-то переспать и ускорителей закинуть. Последнее там строго запрещено, но как мы выяснили, полиции не до этого, она важным делом занята – ловит злодеев без шлема на мопедах.

Короче Бали – это рай для бездельника и наркомана, ну либо, когда тебе 20 лет и всё в прикол, человеку же созидающему и что-то уже видевшему в этой жизни, мне кажется, там находиться будет очень сложно в силу невероятной примитивности места. Если вы перестали ездить на метро в Москве, а ваши интересы выходят за рамки пятничной вечеринки, значит Бали вы точно переросли, хотя, может остров меня просто не принял, или как там обычно говорят поцелованные солнцем?

2. В Школе Капитализма я рассказываю о двух финансовых стратегиях на новогодние праздники — да и на любые другие праздники тоже. Цитирую из начала поста (ссылка):



…Сейчас общественность шумит из-за «голой вечеринки» у модной телеведущей, пытаясь выяснить, есть ли у богемы право развлекаться. Я привык думать, что мы живём в свободной стране, так что для меня запрет на глупые праздники кажется странным. Однако если показать эту вечеринку инопланетянину, тот задаст совсем другой вопрос: зачем, вообще, кому-то захотелось туда пойти.



В самом деле, представленной на вечеринке публике были вполне доступны по деньгам любые изысканные персональные развлечения, начиная от умиротворённых прогулок на яхтах и заканчивая разнузданными оргиями в древнеримском стиле. Тем не менее, они потратили крупные суммы на нелепые наряды, чтобы просто походить туда-сюда в полуголом виде среди своих немолодых уже коллег. Казалось бы, зачем богеме участвовать в этом странном шоу? Почему эстрадные певцы предпочли эту «голую вечеринку» посещению обычного стрип-клуба, в котором актёры и лучше выглядят, и лучше танцуют?



Ответ известен: главным мотором современного общества является гонка за статусом, а подобного рода вечеринки — отличный способ для участников свой статус подчеркнуть. Мало кто может получить приглашение на полуголую вечеринку к звёздам эстрады и мало кто может надеть на себя украшения на 23 млн рублей. Поэтому участники вечеринки, может быть, не получают большого удовольствия от общения друг с другом, но зато наслаждаются своим высоким положением в статусном табеле о рангах. Кстати, иррациональная ненависть к участникам вечеринки со стороны журналистов питается из того же источника: Василису Пупкину из условных «Урюпинских ведомостей» на вечеринки такого уровня не приглашают, поэтому от просмотра видео с вечеринки она испытывает почти физическую боль — у неё нет ювелирных украшений стоимостью в московскую квартиру, она не может по-дружески поцеловать в щёку Филиппа Киркорова и так далее. Социальный статус не выводится явным образом на экраны смартфонов в виде цифр, но это и не нужно, так как, повторюсь, наше общество движется именно этим соревнованием. Поэтому наша условная Василиса отлично чувствует, что у неё статус, допустим, 140, а у персонажей с «голой вечеринки» — 8500, и что хотя бы приблизиться к этим показателям она не сможет никогда.



Некоторые полагают, что участие в подобных статусных вечеринках необходимо звёздам телевизора и инстаграма, чтобы оставаться в обойме, чтобы поддерживать деловые связи и получать новые контракты. Конечно, это лукавство: наслаждение статусом является ценностью само по себе…

Теперь немного в сторону, уже безотносительно вопроса личных финансов. Наши крупные шизопатриоты, которые требуют отменять богему за участие в голой вечеринке, не просто лицемеры, у них есть план. План такой: поставить отмену известных людей на поток, а потом открывать с ноги дверь к политикам, чиновникам и бизнесменам, вымогая себе должности и деньги под угрозой отмены. «Сдавай деньги в наш фонд, а то скажем, что ты Россию не любишь».



Некоторых участников голой вечеринки (кроме Филиппа Киркорова), может, и вправду следовало бы отменить. Но отменять их надо не за то, что они гуляли по закрытой территории в костюмах из тюля, а за то, что в 2022, когда исход Украинского кризиса был некоторым ещё не ясен, они публично выступили против России, заняв сторону США.

3. Депутаты Госдумы, как и было обещано, пересаживаются на отечественные машины (ссылка):

В гараж Госдумы поступили первые отечественные автомобили, депутаты начнут ездить на них уже с Нового года, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, депутаты получили машины Lada Vesta, но автопарк также пополнят автомобили «Москвич» и премиальный Aurus. Замена автопарка на российские машины будет производиться постепенно, по мере выбытия иномарок из строя. Госдума также решила в избирательных округах закрепить за каждым депутатом автомобиль отечественного производства.

Сам Володин в рабочее время пользуется автомобилем высшего класса Aurus, указала пресс-служба Госдумы. Цены на разные модели этой марки, которую часто сравнивают с Rolls-Royce, стартуют от 38 миллионов рублей.