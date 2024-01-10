Бермуды, бочонки, двойной деним: 10 главных джинсовых тенденций 2024 года

Джинсы – неотъемлемый элемент гардероба современной женщины. Они удобные, стильные и универсальные. Если вы из тех, кто надевает джинсы на все случаи жизни, непременно обратите внимание на актуальные джинсовые тенденции 2024 года, которые сделают ваш образ неотразимым.

Бочонки

Джинсы в обтяжку в настоящее время вышли из моды, поскольку в 2024 году будут преобладать мешковатые фасоны, а именно джинсы-бочонки. Этот фасон создает ощущение легкости и комфорта без ущерба для стиля.

Утилитарные джинсы

2024 год будет посвящен джинсам, вдохновленным практичностью, поэтому подумайте о мешковатых брюках с карманами, молниями и открытыми швами. Увеличенные карманы-карго и плотницкие фасоны делают образ непринужденным и, как ни парадоксально, подчеркивают женственность.

“Папины” джинсы

В этом году на пике популярности будут джинсы, пошитые по мужскому типу. Брюки свободного покроя с широкими штанинами без зауженных краев являются супермодными в 2024 году, так как сочетают в себе комфорт, простоту и элегантность.

Шорты-бермуды

На эту удлиненную версию джинсовых шорт однозначно стоит обратить внимание. С бермудами можно создать несколько отличных образов, поэтому они достойны того, чтобы быть звездой вашего летнего гардероба.

Темный деним

Хотя последние несколько сезонов мы видели в основном светло-голубые джинсы, в 2024 году будет преобладать классический индиго. Отдавайте предпочтение более темным джинсам, которые подчеркивают красоту ткани и стройнят фигуру.

Сверхлегкий деним

Хотя темный деним вернется, это не означает, что светлые джинсы окончательно утратили актуальность. Легкая джинсовая ткань со светлыми разводами будет смотреться очень эффектно в грядущем летнем сезоне.

Джинсы с манжетами

Джинсы с небольшими или широкими подворотами – это прекрасный способ подчеркнуть красоту ног и привлечь внимание к модной и стильной обуви. Если вы не можете найти понравившуюся модель с манжетами, просто подверните свои любимые прямые или узкие джинсы, чтобы продемонстрировать свои изящные щиколотки.

Макси-юбки

Не прощайтесь с длинной джинсовой юбкой макси, которую вы добавили в свой гардероб в 2023 году, потому что она останется в тренде минимум до конца 2024 года. Это отличная альтернатива джинсам, если вы предпочитаете более женственный и романтичный образ. А если вы только собираетесь обзавестись такой вещью, знайте, что в текущем году в моде более изысканные силуэтные модели, чем в прошлом.

Двойной деним

Еще один модный тренд, который сохранится в 2024 году, – это двойной деним. Этот стиль долгое время считался достаточно спорным, но все-таки модники и модницы смогли его отстоять. Комбинируйте джинсовый низ с джинсовым верхом такой же текстуры и оттенка для создания эффекта костюма, целостного образа. Вещи могут немного отличаться по цвету и текстуре, если визуально они гармонируют друг с другом.

Джинсовый декор в доме

В этом году деним производит фурор не только на модных подиумах, но и в сфере дизайна интерьера. Коврики, интерьерные подушки и прочий джинсовый декор сделает ваш дом ультрастильным и в то же время уютным.