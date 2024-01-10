Инновационная модель бикси и бунтарский маллет: пять самых смелых и практичных коротких стрижек на 2024 год

В 2024 году фаворитами станут короткие стрижки, которые смогут преобразить образ любой женщины. Это возможность не только начать год с нового образа, но и привести в порядок волосы после зимы. Согласно модным тенденциям, не первый план выходят универсальные и практичные прически, которые обещают стать настоящим глотком свежего возраста.

Вот пять наиболее практичных и смелых стрижек, на которые стоит обратить внимание при подготовке к весенне-летнему сезону. Элегантные прически на короткие волосы на 2024 год однозначно поднимут настроение.

Пикси

Стрижка пикси выгодно отличается абсолютной практичностью, поэтому никогда не выходит из моды. Радикально короткие волосы являются универсальными, так как допускают множество способов стилизации.

В 2024 году лучше носить эту стрижку в самом длинном ее формате в стиле девяностых или в элегантном варианте, как у леди Дианы. И конечно же, можно выбрать смелый стиль, который когда-то демонстрировала Деми Мур.

Эта стрижка хорошо смотрится на любых волосах: густых и тонких, прямых и вьющихся. Она позволяет подчеркнуть черты лица и идеально подходит как юным девушкам, так и женщинам за 60, придавая образу дерзости, игривости, легкости.

Бикси

Одним из самых желанных вариантов короткой стрижки в 2024 году станет оригинальная инновационная бикси. Она идеально сочетает в себе практичность пикси и универсальность стрижки боб и предоставляет огромное количество возможностей, когда дело доходит до укладки.

Бикси в 2024 году имеет мягкую форму стрижки боб и множество слоев, как у пикси, при этом волосы немного длиннее спереди и короче сзади.

Однако следует иметь в виду, что это отнюдь не длинная пикси, а несколько более длинный вариант с гораздо более незаметными и тонкими переходами, что помогает слегка уменьшить объем кудрявых и густых волос.

Можно подобрать вариант для любой формы волос и типа лица. Практичная и элегантная стрижка великолепно смотрится на женщинах любого возраста.

Боб

Это классика, которая никогда не выйдет из моды и подходит всем женщинам. Будь то строгая версия с прямыми волосами или многослойная и текстурированная, знаменитый нестареющий боб не собирается покидать список самых популярных стрижек в 2024 году. Несмотря на большое количество новых предложений, эта классическая прическа останется в трендах. В этом году стоит сделать ставку на следующие варианты, которые эксперты называют трендовыми:

Классическая стрижка. Мини-боб. Длина волос до подбородка или немного выше. Удлиненный боб с подкрученными прядями.

Преимущества стрижки боб неоспоримы, так как его традиционная длина чуть выше плеч абсолютно удобна и подходит практически для любой модной прически, не требуя при этом тщательного ежедневного ухода.

“Кефаль”

Для любительниц образов с бунтарскими и ретро-нотками из семидесятых идеально подойдет “кефаль”, которая вновь станет хитом среди коротких стрижек в 2024 году. Она отличается от других причесок выраженной индивидуальностью. В то же время она универсальна, так как может быть как женской, так и мужской.

“Кефаль” выглядит стильно и креативно, придает образу легкости, подходит практически для всех форм лица и типов волос. Благодаря особой технике стрижки создается эффект мягких переходов и размытых слоев, что делает их размашистыми и позволяет играть с разными укладками. “Кефаль” делает волосы более живыми и плотными, придает им текстуру и объем, привносит в образ изысканности.

Клавикут

Когда дело доходит до ультрапривлекательных коротких стрижек, новая версия стрижки клавикут выходит на передний план. Она не случайно является хитом в 2024 году, так как обладает универсальностью длинных волос и простотой укладки коротких, сохраняя при этом идеальную длину.

Помимо очевидных преимуществ в плане ухода клавикут способен скрыть так называемые недостатки: визуально уменьшить круглые щеки, сгладить угловатость квадратного лица, а также удлинить шею.

С этой стрижкой легко экспериментировать: образ станет более непринужденным, если сделать боковой пробор. Также можно поиграть с цветами: клавикут отлично смотрится с мелированными волосами, как по всей длине, так и отдельными прядями.

Нижний срез может быть как абсолютно прямым, так и филированным. Волосы могут быть одной длины или немного длиннее спереди и короче на затылке.