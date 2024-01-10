Названа диета, снижающая риски заражения COVID-19

Как сообщает издание BMJ Nutrition Prevention & Health, уменьшить риски заражения COVID-19 на 39% можно за счет соблюдения веганской или вегетарианской диеты, что показали результаты исследования, проведенного бразильскими учеными, представляющими Университет Сан-Паулу.

В эксперименте было задействовано 700 человек, из которых около 300 придерживались растительной пищи, причем из них когда-либо были заражены коронавирусом 40%, в то время как среди тех, кто употреблял мясо и молочные продукты, данный показатель составил 52%.

Ученые отмечают, что после того, как были учтены такие факторы, как уровень физической активности и наличие сопутствующих заболеваний, соответствующая ассоциация сохранилась, подчеркнув, что растительная диета улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и укрепляет иммунную систему организма.