Рупор кремлевской пропаганды: Крупнейшие ВУЗы должны соответствовать современным вызовам войны
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По мотивам недавней череды скандалов в МГУ с скрывающимся в Никарагуа профессором Горбчаевым и уничтоженным курсом подготовки специалистов по гибридным и информационным войнам.
Крупнейшие вузы должны соответствовать современным вызовам, требуется переформатировать их основные направления работы, скорректировать принципы организации и образовательных программ, и научных изысканий и разработок, а также обновить кадровую политику – прежде всего в части формирования преподавательского состава, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Видимо некая критическая масса сигналов снизу набралась, раз власти наконец решили заняться разгребанием авгиевых конюшен в системе высшего образования. Посмотрим, во что это выльется.
Также начата проверка в МГУ по депутатскому запросу Валуева. Как раз по факту закрытия программы подготовки специалистов по информационным и гибридным войнам. Было у меня на эту тему несколько материалов, так что и тут лед тронулся. Садовничему придется объяснять, что у него там за бардак творится.
Государство все это оплачивает и имеет право знать, на что и на кого расходуются государственные средства.
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Источник: Colonel Cassad
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