Австрийский психолог рассказала о неоднозначной связи старости и мудрости

Как сообщает издание Daily Mail, результаты последних исследований показали, что старость далеко не всегда выступает в качестве эквивалента мудрости, о чем в свое время сказал поэт Оскар Уайльд, произнесший: «С возрастом приходит мудрость».

Несмотря на то обстоятельство, что в популярной культуре довольно распространены предположения о тесной связи между возрастом и мудростью, австрийский психолог Джудит Глюк, представляющая Университет Клагенфурта, пришла к выводу, согласно которому «статистические взаимосвязи между мудростью и хронологическим возрастом не являются сильными». Отметив, что важнейшей основой мудрости является жизненный опыт, психолог уточнила, что не все высокомудрые люди являются старыми, а многие из тех, кто достиг преклонного возраста, не особо мудры.

Оскар Уайльд добавил, что «иногда возраст приходит сам по себе, без мудрости», а это можно назвать более точным высказыванием.