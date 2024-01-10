 

Подвалы латвийских домов приспособят под бомбоубежища

10.01.2024, 20:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В Латвии до конца года разработают строительные нормы и правила строительства убежищ. Как передаёт ERR, в процессе создания таких помещений сначала планируется обустроить уже существующие подвалы в зданиях. Подсчитано, что в стране есть около 29 тыс. зданий, которые можно приспособить для укрытия в случае опасности.


AP

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил, что в процессе создания бомбоубежищ в стране сначала планируется обустроить уже существующие подвалы в зданиях. Как передаёт ERR, для содействия этому планируется также финансовая поддержка со стороны государства.

Министр сообщил, что до конца мая МВД внесёт в правительство поправки к закону, определяющие, что такое убежище, а также соответствующие постановления кабинета министров о процедурах создания, содержания и финансирования укрытий. В свою очередь, Минэкономики Латвии до конца ноября этого года разработает строительные нормы и правила строительства убежищ. 

«Я прекрасно понимаю, что это займёт некоторое время, возможно, не так быстро, потому что законопроект будет обсуждаться в сейме», — признал Козловскис.

Поэтому правительство решило действовать быстрее: Министерство внутренних дел Латвии в сотрудничестве с другими ведомствами уже к 1 марта должны подготовить критерии или рекомендации по минимальным техническим требованиям по пригодности помещений или групп помещений в зданиях, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Также речь идёт о местах, где можно укрыться, — это подвалы, подземные автостоянки и так далее.

Подсчитано, что в Латвии есть около 29 тыс. зданий, которые можно приспособить для укрытия в случае опасности.


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