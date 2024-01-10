На выставке CES 2024 представили трекер с ИИ для домашних питомцев

В рамках выставки потребительской электроники CES 2024, прошедшей в Лас-Вегасе, компания Invoxia представила фитнес-трекер с искусственным интеллектом, предназначенный для кошек и собак.

В данном случае речь идет об устройстве Minitailz Smart Pet Tracker, способном измерять частоту дыхания и показатели сердечной деятельности домашнего питомца с целью предупреждения владельцев о возможных проблемах. Новинка способна отслеживать такие фазы, как ходьба, бег, царапание, еда, питье, лай и отдых, а степень точности подробной статистики о работе сердца колеблется в диапазоне от 97% до 99%, что позволяет обнаружить у домашних животных признаки аритмии.

Версию трекера для собак уже можно заказать на сайте производителя, в то время как Minitailz Smart Pet Tracker для кошек появится в марте текущего года. Стоимость моделей составляет около девяти тысяч рублей.