Южная Корея запретила экспорт российской шаурмы после отравления корейского туриста кошачьим мясом

После законодательного запрета употребления и производства собачатины поток гастрономических туристов из Южной Кореи в Россию вырос в несколько раз.

Гостей нашей страны привлекает возможность употребить традиционное блюдо российской народной кухни – шаурму.

– Я много слышал о шаурме. В русском интернете пишут, что её изготавливают из мяса собак лучших пород и продают буквально на каждом углу. Даже не нужно ходить в дорогой ресторан. А ведь это деликатес. Удивительная страна, – говорит гость Владивостока Ли Ю-Ён.

Предприниматели Южной Кореи планировали инвестировать до $20 млн в развитие промышленного производства шаурмы на вокзалах Приморья, а потом построить терминал для погрузки замороженной шаурмы в порту Находки.

Однако амбициозным планам не суждено было сбыться. 10 января турист, вернувшийся в Сеул из гастротура по вокзалам Транссибирской магистрали, был госпитализирован с признаками острого отравления кошачьим мясом. У корейцев отсутствует ген, отвечающий за усвоение кошачьего белка, поэтому даже случайное его употребление может обернуться серьёзными проблемами.

Глава Корейского центра контроля и профилактики заболеваний Чон Ын Гён заявила, что в целом шаурма, производимая в России, не отвечает санитарным требованиям. В корейском сегменте сети распространяется видео с её неофициальным комментарием, в котором она называет россиян «сумасшедшими придурками, которые едят кошек».

– Насколько надо обладать больным, извращённым сознанием, чтобы есть кошек? Что вообще в голове у этих варваров? Кошка – это друг человека, неужели это кому-нибудь не очевидно? – возмущается она на видео, снятом скрытой камерой.

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