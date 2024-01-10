 

Южная Корея запретила экспорт российской шаурмы после отравления корейского туриста кошачьим мясом

10.01.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После законодательного запрета употребления и производства собачатины поток гастрономических туристов из Южной Кореи в Россию вырос в несколько раз.

Гостей нашей страны привлекает возможность употребить традиционное блюдо российской народной кухни – шаурму.

– Я много слышал о шаурме. В русском интернете пишут, что её изготавливают из мяса собак лучших пород и продают буквально на каждом углу. Даже не нужно ходить в дорогой ресторан. А ведь это деликатес. Удивительная страна, – говорит гость Владивостока Ли Ю-Ён.

Предприниматели Южной Кореи планировали инвестировать до $20 млн в развитие промышленного производства шаурмы на вокзалах Приморья, а потом построить терминал для погрузки замороженной шаурмы в порту Находки.

Однако амбициозным планам не суждено было сбыться. 10 января турист, вернувшийся в Сеул из гастротура по вокзалам Транссибирской магистрали, был госпитализирован с признаками острого отравления кошачьим мясом. У корейцев отсутствует ген, отвечающий за усвоение кошачьего белка, поэтому даже случайное его употребление может обернуться серьёзными проблемами.

Глава Корейского центра контроля и профилактики заболеваний Чон Ын Гён заявила, что в целом шаурма, производимая в России, не отвечает санитарным требованиям. В корейском сегменте сети распространяется видео с её неофициальным комментарием, в котором она называет россиян «сумасшедшими придурками, которые едят кошек».

– Насколько надо обладать больным, извращённым сознанием, чтобы есть кошек? Что вообще в голове у этих варваров? Кошка – это друг человека, неужели это кому-нибудь не очевидно? – возмущается она на видео, снятом скрытой камерой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Меня это все очень беспокоит

11.01 / В Норильске обнаружен крайне редкий минерал

11.01 / Раскрыты тайны алмазных дождей на Уране и Нептуне

11.01 / Узбекские ученые разработали вакцину от COVID-19 на основе томата

11.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Утро на Борщаговке начнется не с кофе

11.01 / Установлена связь между потерей слуха и риском развития деменции

11.01 / Ученые установили связь между генами и физической активностью

11.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Удары по Украине. 08.01.2024

11.01 / В РФ начали принимать предзаказы на Apple Vision Pro

11.01 / Как красиво и стильно одеться зимой в 2024 году: стильные образы для копирования с трендовыми нарядами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика