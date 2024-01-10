Хакеры выложили 5 терабайт информации о россиянах в сеть

Группа хакеров разместила в открытом доступе 116,5 миллиона записей с данными российских граждан, всего в 5 терабайтах информации, за период с 1 по 9 января. Об этом пояснила компания “Солар”, специализирующаяся на кибербезопасности, согласно информации издания “Коммерсантъ”.

Этот объем данных на 10% больше, чем в аналогичный январский период 2023 года. Особенно пострадал финансовый сектор, в котором было опубликовано 115,2 миллиона записей.

Также утечки затронули сферы телекоммуникаций, розничной торговли, государственного сектора, услуг и информационных технологий. Единственным спокойным днем был 1 января, в остальные дни специалисты регулярно регистрировали различные киберинциденты.

Роскомнадзор рассказал о 168 случаях утечки персональных данных россиян в 2023 году, в результате чего в открытый доступ попало 300 миллионов записей.