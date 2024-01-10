 

Стримерша Amouranth заработала $57 млн на OnlyFans за 4 года

10.01.2024, 19:20, Разное
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Популярная стримерша, известная как Amouranth на Twitch и в социальных сетях, заработала на платформе OnlyFans более $57 миллионов, что на 10 января 2024 года составляет 5,18 миллиарда рублей. Эту информацию пользователи форума Reddit обнародовали после того, как она случайно показала статистику своего профиля на OnlyFans во время одной из своих стримов. Этот снимок быстро разошелся по форумам и социальным сетям.

На изображении видно, что Amouranth зарегистрировалась на платформе 1 января 2020 года, что означает, что прошло четыре года. За это время она заработала $57 058 995, из которых $20 143 643 были получены от постоянных подписчиков, а остальные средства пришли от других продуктов, таких как эксклюзивные фотосеты. Её чистый заработок на OnlyFans за четыре года составил $45 651 323.

Пользователи Reddit были поражены размерами заработка стримерши, особенно учитывая, что контент Amouranth скорее эротический, чем порнографический. Один из пользователей выразил удивление, говоря: “Хуже всего в этой истории (или лучше всего, если ты Amouranth), что $57 миллионов были заработаны без единого показа вагины”, под ником elysiansaurus.

Amouranth является одной из самых популярных стримерш на Twitch, в основном проводя разговорные эфиры, при этом часто одеваясь в откровенные наряды. На её Twitch-канал подписаны 6,3 миллиона человек.


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