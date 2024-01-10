Sony представила новые варианты PlayStation 5 Slim

Компания Sony представила новые варианты PlayStation 5 Slim на технологической выставке CES 2024 в Лас-Вегасе. Информацию пишет издание The Verge.

Всего представлено три новых цвета: белый, синий и красный, совпадающих с цветами российского флага. К новым консолям также предлагаются контроллеры Dual Sense в соответствующей палитре.

По данным The Verge, для изменения цвета вашей консоли вам не обязательно приобретать новую. Достаточно приобрести боковые панели отдельно. В США стоимость такого аксессуара составит $55 (5 тысяч рублей по курсу на 10 января 2024 года).

Журналисты из The Verge подчеркивают, что новые панели имеют глянцевое покрытие, что придает цветам большую насыщенность. Они также отмечают, что белый цвет ближе к серебряному, что вызывает ностальгию по оригинальной PlayStation.

Компания Sony пока не раскрыла точную дату релиза новых панелей, но обещает, что это произойдет “в ближайшем будущем”.