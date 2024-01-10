Мнение: О холодном душе для Украины… Пора сдаваться?

Стратегия Запада, который поставил кучу оружия и выделил миллиарды долларов Киеву в ожидании, что украинский солдат принесёт ему «голову русского медведя», не работает. И санкции против России как часть этой стратегии — не работают тоже. Более того, если Запад продолжит следовать этим путём, результат не изменится. Ситуация останется плюс-минус такой же, но Европа лишится десятков миллиардов долларов, украинские кладбища продолжат заполняться погибшими, а украинские больницы — инвалидами.

Если бы это сообщил urbi et orbi любой российский блогер, пусть даже и я, его обвинили бы в тупейшей кремлёвской пропаганде. Но это сказал в целом прозападный политик. Словацкий премьер Роберт Фицо.

По его словам, в 2022 году Москва отреагировала на ситуацию с безопасностью и стремлением Украины в НАТО, а Запад вместо усилий для быстрого прекращения огня совершил большую ошибку, недооценив Россию. Роберт Фицо упомянул, что западные страны «по крайней мере в двух очень многообещающих случаях не позволил украинцам заключить перемирие на справедливых условиях».

«Вызывает шок, как Запад неоднократно ошибался в своей оценке ситуации в России», — продолжил словацкий премьер. Москва, отметил он, контролирует свои новые территории, ни российская экономика, ни российская валюта не рухнули, а санкции «повышают внутреннюю самодостаточность этой огромной страны». Тогда как #Украина не способна уже на какое-либо контрнаступление и стала полностью зависимой от финансовой помощи Запада. «Позиция украинского президента пошатнулась, в то время как президент России увеличивает и укрепит свою политическую поддержку», — уверяет словацкий премьер.

Он отметил, что не станет говорить, будто #Россия не ощущает негативных последствий конфликта. Но они проявляются «не в той степени», чтобы это могло разрушить её, «как предсказывали западные планировщики».

Глава правительства Словакии также прогнозирует, что переговорная позиция России не ухудшится, а скорее укрепится. По мнению Роберта Фицо, «всем абсолютно ясно», что «украинский #кризис» не имеет военного решения. Он выступил за то, чтобы славяне перестали воевать по геополитическим причинам, «как с американской, так и с российской стороны». И также выразил мнение, что нужно вернуться к риторике, что ЕС и Россия в какой-то степени связаны и нуждаются в друг друге.

Оставляя за рамками разговоры о том, завербовал ли бывший кадровый разведчик Владимир Путин нынешнего словацкого премьера в бытность завклубом в Дрездене, хочу спросить о другом.

А разве Роберт Фицо в чём-то не прав?

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