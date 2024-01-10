 

Lenovo представила клавиатуру и мышь с ручной зарядкой

10.01.2024, 18:45, Разное
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В рамках выставки потребительской электроники CES 2024, прошедшей в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила клавиатуру и мышь, для работы которых необходима «механическая энергия», исходящая от пользователя.

На мыши присутствует откидное кольцо, вращение которого в течение нескольких минут обеспечивает устройство энергией на полчаса, в то время как клавиатура располагает двумя альтернативными источниками питания, в качестве одного из которых выступает блок солнечных батарей. Кроме того, в левом углу устройства располагается циферблат, пяти минут вращения которого достаточно, чтобы включить клавиатуру на 30 минут.

Представители компании отмечают, что продукты представляют собой всего лишь концепции, подчеркнув, что их разработка, получившая название Combo Mechanical Energy Harvesting Solution, осуществлялась «с учётом стремления Lenovo к внедрению более устойчивых методов».   


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