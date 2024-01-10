 

Мировую экономику ожидает сложнейший период за последние 30 лет

10.01.2024, 18:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Темп роста мировой экономики замедляется уже третий год подряд, пишет The Washington Post. Это говорит о том, что ООН не сможет достичь своих целей, которые были согласованы девять лет назад, к 2030 году. Также на общемировую экономику пагубно влияют геополитические конфликты, которые могут стать причиной роста цен на нефть и повышения инфляции.


AP

В своём последнем ежегодном прогнозе Всемирный банк сообщил, что рост мировой экономики замедляется уже третий год подряд. Ближайшие пять лет могут стать самыми экономически слабыми с начала 90-х годов, пишет The Washington Post.

При помощи повышения процентных ставок пока удаётся избежать всемирного экономического кризиса и резкого роста безработицы, но показатели мировой экономики всё сильнее отстают от нормы.

Продолжающееся замедление темпов роста практически гарантирует, что цели, которые были поставлены ООН, не будут достигнуты к 2030 году. Например, «ликвидация крайней нищеты, сокращение выбросов парниковых газов почти вдвое, повышение уровня образования для бедных и искоренение голода».

«2020-е годы до сих пор были периодом невыполненных обещаний. Правительства по всему миру не достигли тех «беспрецедентных» целей, которые они обещали достичь к 2020 году», написал главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл.

По данным банка, в четверти развивающихся стран мира люди сегодня беднее, чем до пандемии.

Также издание отмечает, что инфляцию хоть и получается сдерживать, цены всё равно будут расти.

В перспективе замедление роста экономики будет проблемой для всех, как для развитых и богатых стран, так и для стран со средним уровнем дохода. Одной из причин является резкое «сокращение инвестиционных расходов».

При этом в каком-то смысле это шанс для развивающихся стран. Если они начнут вкладывать гораздо больше денег, чем обычно, в новую инфраструктуру, то смогут «стимулировать инвестиционный бум». Есть исторические примеры, когда такое позволяло вырасти экономике на 40%.

Также экономисты банка отмечают, что ситуацию усложняют геополитические конфликты: война в Газе, конфликт РФ и Украины и общий рост напряжения на Ближнем Востоке. Всё это пагубно сказывается на мировой экономике и в том числе может стать причиной для роста цен на нефть и инфляции.

 


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