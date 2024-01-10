 

На Крещение разрешат окунаться в водоём только в верхней одежде

10.01.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Парламентский комитет по защите духовности и морали стал инициатором законопроекта «О морально-нравственных нормах празднования Крещения Господнего».

Его глава Екатерина Мизулина подчеркнула необходимость соблюдать не только религиозные, но и светские правила поведения в общественных местах. Особое внимание депутат сосредоточила на предотвращении «популяризации западных традиций разврата», в число которых, по её мнению, входит ныряние в водоём в полуобнажённом виде.

– Кто сказал, что на Крещение нужно выставлять тело напоказ? В Евангелии точно этого нет, а такое поведение является греховным. Потом мы постоянно видим эти фото в запрещённых соцсетях, – возмутилась парламентарий. – Я уж не говорю, о том, что при таком морозе окунаться в холодную воду просто опасно для здоровья.

В качестве компромисса депутаты разрешили верующим предаваться таинству омовения, но исключительно в верхней одежде – должна быть полностью закрыта верхняя половина тела. На нарушителей закона будут составляться административные протоколы, также накажут лиц, опубликовавших полуголые фотографии на Крещение в публичном пространстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Меня это все очень беспокоит

11.01 / В Норильске обнаружен крайне редкий минерал

11.01 / Раскрыты тайны алмазных дождей на Уране и Нептуне

11.01 / Узбекские ученые разработали вакцину от COVID-19 на основе томата

11.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Утро на Борщаговке начнется не с кофе

11.01 / Установлена связь между потерей слуха и риском развития деменции

11.01 / Ученые установили связь между генами и физической активностью

11.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Удары по Украине. 08.01.2024

11.01 / В РФ начали принимать предзаказы на Apple Vision Pro

11.01 / Как красиво и стильно одеться зимой в 2024 году: стильные образы для копирования с трендовыми нарядами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика