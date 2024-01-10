На Крещение разрешат окунаться в водоём только в верхней одежде

Парламентский комитет по защите духовности и морали стал инициатором законопроекта «О морально-нравственных нормах празднования Крещения Господнего».

Его глава Екатерина Мизулина подчеркнула необходимость соблюдать не только религиозные, но и светские правила поведения в общественных местах. Особое внимание депутат сосредоточила на предотвращении «популяризации западных традиций разврата», в число которых, по её мнению, входит ныряние в водоём в полуобнажённом виде.

– Кто сказал, что на Крещение нужно выставлять тело напоказ? В Евангелии точно этого нет, а такое поведение является греховным. Потом мы постоянно видим эти фото в запрещённых соцсетях, – возмутилась парламентарий. – Я уж не говорю, о том, что при таком морозе окунаться в холодную воду просто опасно для здоровья.

В качестве компромисса депутаты разрешили верующим предаваться таинству омовения, но исключительно в верхней одежде – должна быть полностью закрыта верхняя половина тела. На нарушителей закона будут составляться административные протоколы, также накажут лиц, опубликовавших полуголые фотографии на Крещение в публичном пространстве.

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