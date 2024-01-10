Российское правительство утвердило национальный стандарт социальной таксономии для привлечения инвестиций

Российское Правительство приняло решение утвердить национальный стандарт социальной таксономии для социальных проектов, целью которого является привлечение целевых инвестиций. Этот стандарт представляет собой альтернативу международным стандартам, используемым ранее при размещении социальных облигаций на российском рынке.

В рамках этого решения Центральный Банк РФ рассматривает возможность предоставления банкам механизма пониженных риск-весов для инвестирования в социальные проекты. Эксперты отмечают, что без экономических стимулов, воздействие социальной таксономии на рынок будет ограничено, и ее маркировка придаст компаниям в основном репутационный эффект.

Постановлением №2415 от 30 декабря 2023 года Правительство утвердило поправки, определяющие социальные проекты и их критерии, которые также известны как социальная таксономия. Этот стандарт теперь распространяется на различные сферы, включая здравоохранение, образование, поддержку занятости, предпринимательство, жилищное строительство, спорт, культуру, искусство, туризм, инфраструктуру, транспорт, продовольственную безопасность, соцподдержку и многое другое.

Кроме того, в список включены проекты по разработке лекарств для редких заболеваний, внедрению инновационных медицинских технологий, проведению интернета в труднодоступных местностях и строительству спортивных объектов в местах, где они необходимы. При строительстве жилья также предлагается учитывать нужды малоимущих семей и людей с ограниченными возможностями.

Маркировка проектов согласно социальной таксономии должна способствовать привлечению инвестиций. Согласно данным ВЭБ.РФ, инструменты, выпущенные в рамках зеленой таксономии, уже позволили сократить около 1% годовых выбросов парниковых газов в России. Текущие поправки расширяют возможности привлечения целевых инструментов финансирования устойчивого развития, таких как социальные облигации и социальные кредиты, и вводят национальный стандарт для социальных проектов, что делает их более доступными для инвестиций.