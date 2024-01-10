Мнение: Частная котельная – корень всех зол

(еще на тему Погружения в совок)



Частный патронный завод имени Андропова

Как известно, некую частную котельную из города Климовска бедовые власти РФ постановили считать главной причиной отключения отопления и вообще большой коммунальной катастрофы, охватившей жилые дома Климовска и Подольска, а может, и всего Подмосковья. На директора котельной завели уголовное дело, губернатор Воробьев требовал котельную «передать в муниципальную собственность», ну а сам Влад Путин решил не мелочиться и повелел национализировать весь Климовский патронный завод. Народ, понятно, встретил такую «правилку» с нескрываемым одобрением, поскольку в массе своей ненавидит «частников», а слово «национализация» звучит для него, как музыка.

Да и для немногочисленных «думающих интеллигентов» официальное объяснение катаклизма в Подольске – «частники накосячили» – показалось вполне удовлетворительным, поскольку недоверие и неприязнь к «частной инициативе» пронизывают на самом деле все слои нашего общества. В самом деле – думали они – ну что такое «частная котельная»? Ведь частник думает только о своей выгоде! Ему ж плевать на общественные интересы! Кто вообще допустил такое неслыханное безобразие – доверить снабжать теплом сотни жилых домов какому-то частнику, предпринимателю-бизнесмену! (оба этих слова в России терпеть не могут).

И при этом большинство читателей действительно верит, что частная котельная с какого-то еще «патронного завода» – это исключение из правил, странная аномалия, присущая одному только Подольску, а везде по стране всё совсем не так, городские котельные принадлежат «государству» (а кому ж еще?)

На деле, однако, случай в Подольске-Климовске скорее типичен для всей России, и я, как Старый Пиарщик, много работавший на муниципальных выборах в разных частях страны, сталкивался с таким постоянно. Причина ведь вполне банальна и уходит корнями далеко в советское прошлое.

Дело в том, что в советской России очень часто не заводы возникали в городах, а наоборот – города (или по крайней мере новые кварталы городов) строились в плановом порядке вокруг заводов. Причем сначала – завод, а потом уже ПОД завод вокруг в порядке «социального обеспечения» строят жильё. Соответственно, и котельные возводили первым делом для того, чтобы обогревать заводские цеха, а уже потом, по мере возведения жилых домов, тепло от заводской котельной подводили и к ним. Дешево и сердито. А зачем, в самом деле, строить для города какую-то отдельную «свою» котельную?! Вот же – есть уже одна на заводе. Пусть заодно и дома обогревает (тем более, что жили-то в этих домах в основном работники этого же завода).

Для советских планировщиков в этом всём в принципе не было ничего необычного, они даже не осознавали это как проблему. Какая разница? «Единый народнохозяйственный комплекс».

Проблемы, однако, проявились после развала совка и перехода страны на рыночные рельсы, причем сразу в СОТНЯХ городов. Заводы начали массово приватизировать, у них (и у котельных при них) стали появляться частные хозяева. И сразу возникает конфликт интересов. Частник купил завод, возможно, перепрофилировал, завод выпускает какую-то продукцию. И тут вдруг «оказывается», что он еще и выполняет «социальную функцию» – отапливает кучу окрестных домов с пролами! Причем, учитывая еще и кучу социальных ограничений, он не может устанавливать рыночные тарифы на обогрев, «народ злить нельзя». Для частника котельная – чистая нагрузка, ОБУЗА. Но и отказаться он не может – других-то котельных нет.

Вопросы еще с 90-х пытались решать так, как в 2024 году предложил внезапно проснувшийся губернатор МО – передавать котельные в муниципальную собственность. Казалось бы – вот! Город протягивает руку помощи бизнесу – так и быть, мы возьмем ваши заботы на свой баланс.

Однако нетрудно догадаться, что это тоже «выход» из разряда «хрен редьки не слаще». Ведь нельзя сказать, что котельная заводу в принципе не нужна; очень даже нужна – цеха-то отапливать надо, а может быть так, что и горячая вода нужна ему для каких-то технологических процессов. Поэтому «просто» взять и отдать СВОЮ котельную на сторону, городским чиновникам, которым на работу и прибыль завода откровенно наплевать – это был как минимум риск порвать собственные технологические цепочки.

Однако и сказать городу «Не отдам! Стройте свою котельную!» – тоже нельзя, города в России все сплошь (за исключением Москвы) – нищие, они все с трудом финансируют свою текущую деятельность…

И начинался тянитолкай.

Проще говоря, проблема этих «частных котельных» вообще не имеет простых и всех устраивающих решений. Это «бомба», оставленная вроде бы давно уже ушедшей на покой Советской властью. Посмотрев с этой точки зрения на происходящее, кто-то, привыкший во всем искать «позитив», может решить, что власти РФ предложили наконец пусть дикий, архаичный – но системный выход. Выход в духе чаемого сейчас многими «возвращения в совок», то есть – отыграть всё взад. Патронный завод в Климовске национализируется, все опять становится «как при бабушке», то есть – при СССР.

Однако это, понятно, иллюзия решения. Если приглядеться – конфликт интересов никуда не девается. Если завод делает патроны, ему нужна котельная, чтобы делать патроны; оказывать услуги ЖКХ – это совсем другой бизнес. Делать параллельно то и другое – можно, если только то и другое делать плохо.