Мнение: О загнивающей Европе… Так нас не обманывали?

Самая сочная #новость текущей недели — это, безусловно, назначение нового французского премьер-министра старым французским президентом Эмманюэлем Макроном. Счастливчиком, занявшим один из ключевых постов государства, стал 34-летний Габриэль Атталь. Он сменил 62-летнюю Элизабет Борн, популярность которой резко упала после пенсионной реформы.

Но дело совсем не в возрасте нового главы правительства Франции, хотя как тут русскому человеку не вспомнить историческую фразу первого и последнего российского вице-президента Александра Руцкого о «мальчиках в розовых штанишках»!

И даже не в его нетрадиционной… гм… ориентации, которую он публично демонстрирует с 2018 года.

Дитя элитных кругов Парижа, Габриэль Атталь родился в семье богатого тунисского еврея, но был воспитан как православный христианин своей матерью, чьи корни уходят в Россию. Его послужной список включает 10-месячную работу в 2018 году в качестве пресс-секретаря La République En Marche, промакроновского движения, ныне известного как «Возрождение», и два года в качестве пресс-секретаря правительства с 2020 по 2022 год. Карьера его пошла в гору после того, как он публично объявил о своем гражданском союзе с нынешним лидером «партии Макрона» и, вероятно, ведущим кандидатом от «Возрождения» на европейских выборах 2024 года Стефаном Сежурне. Также Габриэль Атталь, уже будучи министром образования, тесно сотрудничал с женой Эммануэля Макрона Брижит, которой годится в сыновья. На этом посту он прославился тем, что ввёл запрет носить длинные платья-абайя школьницам из арабских семей.

В общем, коррупция, непотизм, карьера через одно место и нетрадиционные связи — всё это как раз и олицетворяет собой Габриэль Атталь. И теперь министр, который получил образование в частной школе, никогда толком не работал и ничего не знает о трудностях французов, будет руководить пятым за семь лет правительством…

М-да.

А возвращаясь к отечественным «мальчиках в розовых штанишках», на которых нынешний французский премьер похож как элитарностью происхождения, так и околонулевым опытом реального управления, сочетающимся с непомерными амбициями, вот что ещё отметить хочется. Приход этих юных дарований, ни черта не смысливших ни в том, как нефть добывается, ни как сталь варится, ни как самолёты летают, озимые колосятся, а свиньи плодятся, символизировал переход к политике разрушения основ советской экономики. Ибо только разрушительную функцию в состоянии выполнить люди, не имеющие ни грана созидательного опыта, но зато обладающие изрядным запасом энергии и самоуверенности. Плоды их трудов праведных ощущаются до сих пор. И авария в Климовске на изношенной котельной оборонного предприятия, приватизированного по методичкам «мальчишек в розовых штанишках» абы кому, лишь бы не «красным директорам», — один из наиболее наглядных тому примеров.

Но Россию в Европе всегда считали страной «дикой», даже «варварской», как бы ни старалась она жить по европейским лекалам. А Франция — это ж почти центр цивилизации, пример для подражания, изящество и стиль.

Французские элиты хотят всё это разрушить до основания, поставив на премьерство не мужа, но мальчика?

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