 

Мнение: О загнивающей Европе… Так нас не обманывали?

10.01.2024, 16:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Самая сочная #новость текущей недели — это, безусловно, назначение нового французского премьер-министра старым французским президентом Эмманюэлем Макроном. Счастливчиком, занявшим один из ключевых постов государства, стал 34-летний Габриэль Атталь. Он сменил 62-летнюю Элизабет Борн, популярность которой резко упала после пенсионной реформы.

Но дело совсем не в возрасте нового главы правительства Франции, хотя как тут русскому человеку не вспомнить историческую фразу первого и последнего российского вице-президента Александра Руцкого о «мальчиках в розовых штанишках»!

И даже не в его нетрадиционной… гм… ориентации, которую он публично демонстрирует с 2018 года.

Дитя элитных кругов Парижа, Габриэль Атталь родился в семье богатого тунисского еврея, но был воспитан как православный христианин своей матерью, чьи корни уходят в Россию. Его послужной список включает 10-месячную работу в 2018 году в качестве пресс-секретаря La République En Marche, промакроновского движения, ныне известного как «Возрождение», и два года в качестве пресс-секретаря правительства с 2020 по 2022 год. Карьера его пошла в гору после того, как он публично объявил о своем гражданском союзе с нынешним лидером «партии Макрона» и, вероятно, ведущим кандидатом от «Возрождения» на европейских выборах 2024 года Стефаном Сежурне. Также Габриэль Атталь, уже будучи министром образования, тесно сотрудничал с женой Эммануэля Макрона Брижит, которой годится в сыновья. На этом посту он прославился тем, что ввёл запрет носить длинные платья-абайя школьницам из арабских семей.

В общем, коррупция, непотизм, карьера через одно место и нетрадиционные связи — всё это как раз и олицетворяет собой Габриэль Атталь. И теперь министр, который получил образование в частной школе, никогда толком не работал и ничего не знает о трудностях французов, будет руководить пятым за семь лет правительством…

М-да.

А возвращаясь к отечественным «мальчиках в розовых штанишках», на которых нынешний французский премьер похож как элитарностью происхождения, так и околонулевым опытом реального управления, сочетающимся с непомерными амбициями, вот что ещё отметить хочется. Приход этих юных дарований, ни черта не смысливших ни в том, как нефть добывается, ни как сталь варится, ни как самолёты летают, озимые колосятся, а свиньи плодятся, символизировал переход к политике разрушения основ советской экономики. Ибо только разрушительную функцию в состоянии выполнить люди, не имеющие ни грана созидательного опыта, но зато обладающие изрядным запасом энергии и самоуверенности. Плоды их трудов праведных ощущаются до сих пор. И авария в Климовске на изношенной котельной оборонного предприятия, приватизированного по методичкам «мальчишек в розовых штанишках» абы кому, лишь бы не «красным директорам», — один из наиболее наглядных тому примеров.

Но Россию в Европе всегда считали страной «дикой», даже «варварской», как бы ни старалась она жить по европейским лекалам. А Франция — это ж почти центр цивилизации, пример для подражания, изящество и стиль.

Французские элиты хотят всё это разрушить до основания, поставив на премьерство не мужа, но мальчика?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Меня это все очень беспокоит

11.01 / В Норильске обнаружен крайне редкий минерал

11.01 / Раскрыты тайны алмазных дождей на Уране и Нептуне

11.01 / Узбекские ученые разработали вакцину от COVID-19 на основе томата

11.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Утро на Борщаговке начнется не с кофе

11.01 / Установлена связь между потерей слуха и риском развития деменции

11.01 / Ученые установили связь между генами и физической активностью

11.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Удары по Украине. 08.01.2024

11.01 / В РФ начали принимать предзаказы на Apple Vision Pro

11.01 / Как красиво и стильно одеться зимой в 2024 году: стильные образы для копирования с трендовыми нарядами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика