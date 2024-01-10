На толстой подошве, в стиле милитари или après ski: десять уютных зимних образов с ботильонами и леггинсами
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Если и существует идеальное сочетание, которое может перенести нас из осени в весну, то это, без сомнения, леггинсы и ботильоны. Хотя в этом сезоне особой популярностью пользуются брюки свободного кроя, узкие леггинсы или модели с расклешенным низом по-прежнему присутствуют в нашей повседневной жизни, поскольку они отлично стилизуют и подчеркивают фигуру.
Их можно носить их с кроссовками, балетками, сабо, лоферами и босоножками на высоком каблуке. Но именно с ботильонами мы чувствуем себя на 100% комфортно и модно.
Леггинсы для вашего гардероба
Какие леггинсы должны быть в нашем гардеробе, чтобы их можно было надевать для любых случаев? Вот лишь несколько советов от модных экспертов:
леггинсы для вечеринок из блестящей ткани, с декоративными деталями из стразов, жемчуга и т. д.; базовые черные обтягивающие леггинсы; леггинсы с расклешенным низом; леггинсы типа кюлотов; леггинсы с эффектом кожи; спортивные леггинсы; оригинальные леггинсы из лакированной кожи, смесовых тканей, с принтами и пр.; джеггинсы или леггинсы, похожие на джинсы.
Далее мы расскажем о самых уютных образах для зимы, которые сочетают в себе леггинсы и ботильоны.
Байкерские ботинки
Байкерские ботинки с толстой подошвой и такими деталями, как пряжки, произвели настоящий фурор в этом сезоне. Придайте непринужденный вид своему образу, используя базовые базовые вещи в роскошном стиле с черными леггинсами, длинным свитером и тренчем.
Угги + леггинсы
Если у вас до сих пор нет пары UGG, не стоит больше ждать. Все дело в том, что в этом сезоне они вернулись моду, но уже в своей короткой версии и на платформе. Идеально подходят для придания молодежного образа леггинсам и черному пиджаку.
Леггинсы и ботильоны на каблуке
Не отказывайтесь от каблуков с леггинсами. Это достаточно простой микс, с помощью которого вы сможете выглядеть стильно и красиво на абсолютно любом торжестве.
Ботинки челси
Если у вас в шкафу лежат ботинки челси, достаньте их, потому что они сейчас в тренде. Они отлично удлиняют ноги и идеально сочетаются с классическими черными леггинсами.
Резиновые сапоги
Леггинсы станут идеальным спутником в дождливый день, когда вы достанете высокие резиновые сапоги или водонепроницаемые ботильоны. Носите их вместе с тренчем или водонепроницаемой паркой на прогулке.
Короткие ботильоны
Ботильоны как на плоской подошве, так и на высоком каблуке — идеальный вариант для ношения с самыми обычными леггинсами. Используйте такое сочетание для прогулок с друзьями.
В стиле милитари
Базовые леггинсы с обувью на шнуровке в стиле милитари на толстой подошве открывают множество возможностей. Они вместе отлично сочетают с курткой в винтажном стиле и зимней шапкой.
Ковбойские сапоги
Любители джинсов часто отдают предпочтение джеггинсам, которые прекрасно сочетаются с ботильонами в ковбойском стиле, как короткой, так и средней длины.
Ботильоны для апре-ски
Одна из тенденций в области обуви, которая больше всего полюбилась модным экспертам и стилистам, — это ботинки для апре-ски с мягкой подкладкой или мехом. Вы можете носить их с джинсами скинни, а также с леггинсами или узкими брюками с эффектом кожи.
Высокие сапоги
Один из неотразимых образов – сочетание узких леггинсов с высокими сапогами или даже ботфортами. Если вы хотите надеть что-то более плотное, нежели облегающее, но при этом стильное, ваш единственный вариант – узкие леггинсы к этому типу обуви.
Вместо заключения
Теперь вы знаете, как можно стильно сочетать ботильоны и леггинсы. При этом осе не обязательно отдавать предпочтение классическим вариантам. Существует большое разнообразие вариаций ботильонов, которые можно выбрать для каждого случая, в том числе вечеринок и праздничных торжеств.
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