На толстой подошве, в стиле милитари или après ski: десять уютных зимних образов с ботильонами и леггинсами

Если и существует идеальное сочетание, которое может перенести нас из осени в весну, то это, без сомнения, леггинсы и ботильоны. Хотя в этом сезоне особой популярностью пользуются брюки свободного кроя, узкие леггинсы или модели с расклешенным низом по-прежнему присутствуют в нашей повседневной жизни, поскольку они отлично стилизуют и подчеркивают фигуру.

Их можно носить их с кроссовками, балетками, сабо, лоферами и босоножками на высоком каблуке. Но именно с ботильонами мы чувствуем себя на 100% комфортно и модно.

Леггинсы для вашего гардероба

Какие леггинсы должны быть в нашем гардеробе, чтобы их можно было надевать для любых случаев? Вот лишь несколько советов от модных экспертов:

леггинсы для вечеринок из блестящей ткани, с декоративными деталями из стразов, жемчуга и т. д.; базовые черные обтягивающие леггинсы; леггинсы с расклешенным низом; леггинсы типа кюлотов; леггинсы с эффектом кожи; спортивные леггинсы; оригинальные леггинсы из лакированной кожи, смесовых тканей, с принтами и пр.; джеггинсы или леггинсы, похожие на джинсы.

Далее мы расскажем о самых уютных образах для зимы, которые сочетают в себе леггинсы и ботильоны.

Байкерские ботинки

Байкерские ботинки с толстой подошвой и такими деталями, как пряжки, произвели настоящий фурор в этом сезоне. Придайте непринужденный вид своему образу, используя базовые базовые вещи в роскошном стиле с черными леггинсами, длинным свитером и тренчем.

Угги + леггинсы

Если у вас до сих пор нет пары UGG, не стоит больше ждать. Все дело в том, что в этом сезоне они вернулись моду, но уже в своей короткой версии и на платформе. Идеально подходят для придания молодежного образа леггинсам и черному пиджаку.

Леггинсы и ботильоны на каблуке

Не отказывайтесь от каблуков с леггинсами. Это достаточно простой микс, с помощью которого вы сможете выглядеть стильно и красиво на абсолютно любом торжестве.

Ботинки челси

Если у вас в шкафу лежат ботинки челси, достаньте их, потому что они сейчас в тренде. Они отлично удлиняют ноги и идеально сочетаются с классическими черными леггинсами.

Резиновые сапоги

Леггинсы станут идеальным спутником в дождливый день, когда вы достанете высокие резиновые сапоги или водонепроницаемые ботильоны. Носите их вместе с тренчем или водонепроницаемой паркой на прогулке.

Короткие ботильоны

Ботильоны как на плоской подошве, так и на высоком каблуке — идеальный вариант для ношения с самыми обычными леггинсами. Используйте такое сочетание для прогулок с друзьями.

В стиле милитари

Базовые леггинсы с обувью на шнуровке в стиле милитари на толстой подошве открывают множество возможностей. Они вместе отлично сочетают с курткой в винтажном стиле и зимней шапкой.

Ковбойские сапоги

Любители джинсов часто отдают предпочтение джеггинсам, которые прекрасно сочетаются с ботильонами в ковбойском стиле, как короткой, так и средней длины.

Ботильоны для апре-ски

Одна из тенденций в области обуви, которая больше всего полюбилась модным экспертам и стилистам, — это ботинки для апре-ски с мягкой подкладкой или мехом. Вы можете носить их с джинсами скинни, а также с леггинсами или узкими брюками с эффектом кожи.

Высокие сапоги

Один из неотразимых образов – сочетание узких леггинсов с высокими сапогами или даже ботфортами. Если вы хотите надеть что-то более плотное, нежели облегающее, но при этом стильное, ваш единственный вариант – узкие леггинсы к этому типу обуви.

Вместо заключения

Теперь вы знаете, как можно стильно сочетать ботильоны и леггинсы. При этом осе не обязательно отдавать предпочтение классическим вариантам. Существует большое разнообразие вариаций ботильонов, которые можно выбрать для каждого случая, в том числе вечеринок и праздничных торжеств.