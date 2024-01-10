 

Государственный долг США – основная угроза глобальной финансовой системе в 2024 году

10.01.2024, 15:45, Разное
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В докладе, подготовленном Росконгрессом и получившем название “Ключевые события 2024. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски”, подчеркивается, что в текущем году увеличение государственного долга Соединенных Штатов становится главной угрозой для глобальной финансовой системы и всей мировой экономики. По мнению экспертов, при нынешних темпах роста и структуре госдолга США, финансовая нагрузка становится математически непосильной.

Среднесрочно стране потребуется более 1 трлн долларов ежегодно только на обслуживание этого долга. Однако попытки решить проблему через перезапуск печатного станка в 2024 году рассматриваются как невозможность, так как это может привести к росту инфляции и негативным последствиям для экономики.

Эксперты Росконгресса объясняют, что избыточный долг накоплен при низких процентных ставках, и теперь его необходимо рефинансировать при высоких процентных ставках, которые сами по себе ограничивают экономическую активность и снижают денежный поток.

С 3 января стало известно, что объем государственного долга США превысил рекордные $34 трлн. На данный момент значительный госдолг не оказывает давления на американскую экономику, но его продолжающийся рост в ближайшие десятилетия может поставить под угрозу национальную безопасность и такие важные бюджетные статьи, как социальное обеспечение и медицинская помощь, предупреждают эксперты ABC News. Кроме того, последующие противостояния в Конгрессе относительно лимита государственного долга могут стать финансовым риском, если инвесторы не будут уверены в готовности США исполнять свои финансовые обязательства.

Большие иностранные покупатели американских государственных облигаций, такие как Китай, Япония, Южная Корея и европейские страны, уже сократили свои инвестиции в них. Согласно данным Фонда Петерсона, долю иностранных вложений в американские государственные облигации удалось достичь пика в 49% в 2011 году, но к концу 2022 года они снизились до 30%.


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