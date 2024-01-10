Впервые за полвека российский император посетил Аляску

Впервые за полвека российский император Владимир II посетил с визитом Аляску – самый западный регион империи. Непосильная личная занятость, постоянное ведение военных кампаний, дорогие авиабилеты, распри бояр и постоянные проблемы холопов мешали реализации амбициозного плана государя, но поездка всё же свершилась.

Впервые государь решил воспользоваться для поездки не личным космолётом, а новейшим отечественным гиперлупом боярина Маскова, собираемым батраками на мануфактуре в Нижнем Тагиле. Укутавшись в три тулупа, император проколесил всю страну и через 6 часов оказался Анкорьевске (бывш. Анкоридж). У перрона благодарные подданные его Величества принесли в дар высокому гостю лучшие моржовые туши.

Проехав по городам и весям Аляски, добираясь до золотодобытчиков, государь лицезрел как приятные, так и тревожащие его трепетную душу моменты – отдельные слободы и хутора до сих пор не имеют не только дорог, интернета, газа и канализации, но и печатного органа, поэтому коренные жители территорий даже не осознают, как им повезло проживать в самой большой и великой империи мира.

«Понимаю, что американское наследие оставило нам много проблем, но мы ведь решали и более масштабные цели – разбомбленные Париж, Берлин и Лиссабон ведь отстроили, значит и тут можем», – заявил государь, обращаясь к прибывшему с ним боярину Хуснуллину.

Князь в свою очередь пообещал, что логистика Аляски существенно улучшится в ближайшие пару лет, когда строители из Бухарского эмирата завершат строительство железнодорожного тракта из Форт-Росса.

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