 

Собянин: В 2023 году предприниматели получили 65 млрд руб по гарантии от города

10.01.2024, 15:30, Новости дня
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Одной из мер поддержки бизнеса в Москве является гарантийная поддержка. В прошлом году ей воспользовались более 2,7 тысячи предпринимателей, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.

Общая сумму полученной бизнесом от города гарантийной поддержки превысила 65 миллиардов рублей, написал Собянин в своем телеграм-канале.

“Бизнес, особенно на этапе запуска, требует больших финансовых вложений. Для получения кредита необходимо залоговое обеспечение, не все предприниматели могут его предоставить”, – отметил мэр.

Поддержку предпринимателям оказывает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Организация дает поручительство на сумму до 100 миллионов рублей, а также покрытие в размере до 70% от тела кредита. Благодаря этому можно получить от банка более выгодные условия условия.

Собянин обратил внимание, что спрос на гарантийную поддержку растет каждый год. За последние несколько лет количество договоров поручительства увеличилось более чем в пять раз, подчеркнул мэр.

В ноябре 2023 года Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса с максимальным размером займа в 30 миллионов рублей. Предприниматели могут рассчитывать на ставку 12,5% годовых.

В ближайшие три года Москва продолжит поддерживать реальный сектор экономики и создавать привлекательные условия для инвесторов. На эти цели из бюджета выделят 15,8 миллиарда рублей.


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