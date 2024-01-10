Мнение: Русских продолжают угнетать в Литве, Латвии и Эстонии

1. Скандальный эпизод, в ходе которого правнуки литовских легионеров издевались над русской женщиной в автобусе, обернулся конфузом, так как женщина, как впоследствии выяснилось, была украинской беженкой (ссылка, видео):



В литовском автобусе в Вильнюсе украинка подверглась издевательствам со стороны местных жителей, так как была принята за россиянку. <…>

На видео, распространившемся в соцсетях, мужчины отобрали у женщины телефон и отказывались возвращать. При этом они выкрикивали фразу: «Тут не Россия». Уточняется, что после попадания ролика с издевательствами в соцсети женщину начали высмеивать в украинских СМИ. Издевавшихся над ней мужчин задержала полиция.

Героиня видео оказалась родом из Кривого Рога, она переехала в Вильнюс в мае 2022 года из Запорожья. В настоящее время украинка имеет статус беженца.

Всё это до боли напоминает старые недобрые времена. «Бить будут не по паспорту, а по морде».

2. В Латвии преследуют русскоязычных музыкантов (ссылка):



В Риге проверили выступавший на ярмарке русскоязычный ансамбль на предмет «восхваления России». Об этом сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс на своей странице в соцсети X.

Ратниекс прокомментировал возмущение участием русскоязычного ансамбля в рождественской ярмарке и назвал выступление недопустимым. По его мнению, такие моменты «не вызывают гордости».

Позже он добавил, что связался с организаторами ярмарки. «Представители ярмарки пояснили, что сами просматривали тексты. Нигде не было текстов, восхваляющих Россию или Путина. Язык общения во время концерта — латышский», — сообщил чиновник.

Также политик рассказал, что выступавший коллектив приехал из Резекненского края на востоке Латвии, в котором проживает много русскоязычных.

Ранее в Эстонии воспитанникам детского сада запретили петь новогодние песни на русском. Инцидент произошел в старейшей аптеке Таллина на Ратушной площади, куда пришли с экскурсией детсадовцы в сопровождении родителей.

3. В Эстонии буднично продолжается дерусификация — гонения идут на всю русскую культуру, широким фронтом (ссылка):

С 1 января 2024 года “Русское Радио” будет называться “Super Радио”. Радиостанция также объявила о смене формата: хиты на русском языке планируется сочетать с мировыми шлягерами. “Это изменение нацелено на дальнейшее развитие и укрепление нашей радиостанции”.

Напомню, что даже по официальным данным, почти четверть населения Эстонии (22,5%) – это русские, а более четверти (28,5%) – русскоязычные.