 

Мнение: Русских продолжают угнетать в Литве, Латвии и Эстонии

10.01.2024, 14:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. Скандальный эпизод, в ходе которого правнуки литовских легионеров издевались над русской женщиной в автобусе, обернулся конфузом, так как женщина, как впоследствии выяснилось, была украинской беженкой (ссылка, видео):
 
В литовском автобусе в Вильнюсе украинка подверглась издевательствам со стороны местных жителей, так как была принята за россиянку. <…>

На видео, распространившемся в соцсетях, мужчины отобрали у женщины телефон и отказывались возвращать. При этом они выкрикивали фразу: «Тут не Россия». Уточняется, что после попадания ролика с издевательствами в соцсети женщину начали высмеивать в украинских СМИ. Издевавшихся над ней мужчин задержала полиция.

Героиня видео оказалась родом из Кривого Рога, она переехала в Вильнюс в мае 2022 года из Запорожья. В настоящее время украинка имеет статус беженца.

Всё это до боли напоминает старые недобрые времена. «Бить будут не по паспорту, а по морде».

2. В Латвии преследуют русскоязычных музыкантов (ссылка):
 
В Риге проверили выступавший на ярмарке русскоязычный ансамбль на предмет «восхваления России». Об этом сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс на своей странице в соцсети X.

Ратниекс прокомментировал возмущение участием русскоязычного ансамбля в рождественской ярмарке и назвал выступление недопустимым. По его мнению, такие моменты «не вызывают гордости».

Позже он добавил, что связался с организаторами ярмарки. «Представители ярмарки пояснили, что сами просматривали тексты. Нигде не было текстов, восхваляющих Россию или Путина. Язык общения во время концерта — латышский», — сообщил чиновник.

Также политик рассказал, что выступавший коллектив приехал из Резекненского края на востоке Латвии, в котором проживает много русскоязычных.

Ранее в Эстонии воспитанникам детского сада запретили петь новогодние песни на русском. Инцидент произошел в старейшей аптеке Таллина на Ратушной площади, куда пришли с экскурсией детсадовцы в сопровождении родителей.

3. В Эстонии буднично продолжается дерусификация — гонения идут на всю русскую культуру, широким фронтом (ссылка):

С 1 января 2024 года “Русское Радио” будет называться “Super Радио”. Радиостанция также объявила о смене формата: хиты на русском языке планируется сочетать с мировыми шлягерами. “Это изменение нацелено на дальнейшее развитие и укрепление нашей радиостанции”.

Напомню, что даже по официальным данным, почти четверть населения Эстонии (22,5%) – это русские, а более четверти (28,5%) – русскоязычные.

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Asus представила игровой мини-ПК ROG NUC с Nvidia GeForce RTX 4070

10.01 / Рупор кремлевской пропаганды: С праздником

10.01 / Рупор кремлевской пропаганды: С праздником

10.01 / Мнение: Израиль лишает США статуса сверхдержавы

10.01 / Зюганов извинился за массовые прорывы советских труб в Подмосковье

10.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Уехал от войны

10.01 / Стример Johnny Somali оштрафован в Японии за громкую музыку в ресторане

10.01 / Начальник УФСИН: «Певец Шарлот произвел фурор на рождественском концерте в следственном изоляторе»

10.01 / Российский аналог “Википедии”, но соответствующий требованиям отечественной цензуры, “Рувики” запустят 15 января

10.01 / Прогноз Всемирного банка: Замедление мировой экономики и растущие геополитические риски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика