 

Asus представила игровой мини-ПК ROG NUC с Nvidia GeForce RTX 4070

10.01.2024, 14:35, Разное
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На выставке CES 2024 в Лас-Вегасе, компания Asus, известный производитель электроники из Тайваня, анонсировала новый игровой неттоп ROG NUC, согласно информации от Neowin.

Ранее NUC были мини-компьютерами, разрабатываемыми Intel, но в летом 2023 года Intel объявила о закрытии этой линейки. Тем не менее, позднее Asus и Intel заключили соглашение, согласно которому Asus продолжит выпуск устройств NUC.

ROG NUC сохраняет классический форм-фактор NUC, что делает его размером с Wi-Fi-роутер на подставке. Однако, в отличие от обычных устройств этой серии, новый Asus ROG NUC выделяется агрессивным дизайном, характерным для продуктов геймерской линейки ROG.

Asus предлагает две версии ROG NUC: первая оснащена процессором Intel Core Ultra 7 155H и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060, вторая – процессором Intel Core Ultra 9 185H и Nvidia GeForce RTX 4060. В обоих вариантах можно установить до 32 ГБ оперативной памяти, а также использовать пользовательский модуль памяти, совместимый с коннектором M.2 2280 PCIe Gen4x4.

ROG NUC от Asus можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально с помощью включенной подставки. На передней панели мини-ПК есть слот для SD-карт, два порта USB-A и аудиоразъемы. На задней панели предусмотрены один порт Thunderbolt 4, четыре порта USB-A, порт HDMI, два порта DisplayPort и порт Ethernet 2,5Gig.


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