 

Politico – снова без Украины — республиканцы в очередной раз не смогли прийти к компромиссу

10.01.2024, 14:33, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В ходе очередных переговоров сенаторы от Республиканской партии вновь вступили в конфликт — условие помощи Украине в зависимости от пограничного контроля США оказалось принято не всеми, пишет Politico. Республиканцы, продвигающие эту идею, обвинили лидера меньшинства Митча Макконнелла в том, что тот «отверг эту идею за всех». Теперь помощь Киеву снова остаётся под вопросом на неопределённый срок.


AP

Во вторник в палате представителей вновь прошло обсуждение вопроса помощи Украине и решения миграционного кризиса — однако сенаторы так и не смогли прийти к соглашению, пишет Politico. Консерваторы выдвинули идею обусловить выделение денег Украине достижением определённых показателей безопасности границ, но, как оказалось, не все были согласны с таким требованием.

Как отмечает издание, переговоры, связывающие иммиграционные ограничения и иностранную помощь, в основном сосредоточены на политических изменениях, а не на ограничении дополнительных денежных средств для Украины до тех пор, пока правительство США не выполнит требования по миграции. Однако идея политических изменений была отвергнута в ходе переговоров, поскольку значительное число республиканцев не поддерживает это предложение, — такие трудности «значительно усложняют своевременную доставку денег на Украину», пишет Politico.

«Я настаивал на создании какого-то принудительного механизма, например, чтобы финансирование Украины зависело от фактической охраны границы», — рассказал изданию сенатор Рон Джонсон. Он, как и большинство республиканцев, пожаловался на лидера меньшинства Митча Макконнелла, который, по его словам, «отверг эту идею за всех». Таким образом, из-за отсутствия согласия помощь Украине продолжит находиться под вопросом в течение неопределённого срока, пишет Politico.


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