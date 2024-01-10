WP – конец глобального лидерства США — без помощи Вашингтона Киев падёт в 2025 году

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США по-прежнему не могут согласовать новый пакет помощи Украине, и автор статьи в The Washington Post отмечает, что, если этого так и не произойдёт, «последствия будут катастрофическими». По его словам, Украина тогда проиграет войну, а это означает и конец глобального лидерства США.



AP

«Последствия прекращения помощи США Украине будут просто катастрофическими», — пишет The Washington Post. Автор статьи приводит мнение политолога Алины Поляковой, которая предрекает, что «украинцы не перестанут воевать, но в конечном итоге они проиграют войну без поддержки США». А это будет означать, что РФ приблизится к НАТО и ЕС, — «это, откровенно говоря, конец глобального лидерства США».

Кроме того, автор статьи называет неспособность США поддержать Украину «величайшей внешнеполитической ошибкой США, по крайней мере, со времён вторжения в Ирак в 2003 году».

Расширение возможностей российской артиллерии и беспилотников, а также плотность российских минных полей обрекли на провал контрнаступление Украины, пишет издание. Если неравенство в возможностях продолжит расти – а это будет неизбежно в случае прекращения помощи США, – Украина столкнётся с возможностью российского прорыва. Собеседники издания предупреждают, что РФ сможет атаковать Киев к 2025 году, а украинские силы к тому времени развалятся.

И если Штаты рассчитывают, что Европа вместо них будет помогать Украине, то им для этого по сути придётся исчерпать собственные запасы, поскольку после окончания холодной войны «потенциал оборонной промышленности атрофировался по обе стороны Атлантики».