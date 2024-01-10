Собянин: В 2024 году завершится формирование нового дорожного каркаса Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге подвел итоги дорожного строительства в 2023 году и рассказал о планах на 2024-й. По словам градоначальника, в прошлом году в столице построили 115 километров дорог, 66 мостов, эстакад и тоннелей, 19 пешеходных переходов.

Собянин напомнил о завершении строительства Московского скоростного диаметра (МСД) в пределах МКАД. После реконструкции открыта Липецкая развязка на кольцевой автодороге с прямым выходом на федеральную трассу М-4 “Дон”.

Осенью открылась четырехполосная 15-километровая дорога Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево. Трасса создала дополнительную поперечную связь на территории Троицкого и Новомосковского округов.

Мэр сообщил, что в наступившем году формирование нового дорожного каркаса Москвы завершится. Планируется достроить Южную рокаду – 40-километровую трассу, которая пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до Капотни. Готовность магистрали составляет 90%.

Южное направление МСД свяжут с трассой М-2 “Крым”, а в дальнейшем – с магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Завершится обновление развязок на МКАД.

“В общей сложности в 2024 г. запланировано построить 94 км дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов”, – резюмировал Собянин.

В конце декабря Собянин объявил об открытии пятого международного автовокзала в Москве – “Красногвардейского”. Ежедневно с него будут отправлять до 360 междугородних и международных рейсов, в том числе в новые регионы.