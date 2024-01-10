 

Мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

10.01.2024, 14:24, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе общественного транспорта в новогодние и рождественские дни. Жители и гости столицы совершили 63,5 миллиона поездок – на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Собянин уточнил, что самыми популярными видами общественного транспорта стали метро и МЦК. Пассажиры совершили 29,4 миллиона поездок.

Наземным транспортом воспользовалось 12,2 миллиона раз, Московскими центральными диаметрами (МЦД) – 5,3 миллиона, трамваями – 1,9 миллиона раз.

“Загруженность дорог в праздники не превышала 2–3 баллов. В среднем по городу передвигалось порядка 2,02 млн уникальных машин ежедневно”, – отметил Собянин.

Проезд на московском транспорте был бесплатным всю новогоднюю ночь. Помимо метрополитена и МЦК, в городе работало 158 наиболее востребованных ночных наземных маршрутов.

На Рождество подземка и МЦК работали до двух часов ночи, до трех ходили поезда центральных диаметров, а также автобусы и электробусы на 151 маршруте. С 1 по 8 января парковка в столице была бесплатной.

Подвижной состав общественного транспорта украсили к Новому году. Всего к празднику оформили 750 единиц техники.


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