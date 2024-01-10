Прогноз Всемирного банка: Замедление мировой экономики и растущие геополитические риски

Обновленный прогноз Всемирного банка указывает на замедление восстановления большинства развитых экономик мира. Экономический рост в первой половине текущего десятилетия ожидается самым низким за последние 30 лет, при этом риски глобальной рецессии снижаются. Вместе с тем, растущая геополитическая напряженность создает новые вызовы для мировой экономики.

Важным фактором для стимулирования экономического роста становятся локальные инвестиции в развивающихся странах, где они могут оказать более быстрое воздействие. В РФ также ожидается замедление экономического роста, и власти страны намерены придерживаться инвестиционной стратегии, основанной на внутренних ресурсах. Однако перспективы этой стратегии остаются неясными из-за жесткой денежно-кредитной политики и санкций.

В связи с ужесточением денежно-кредитной политики Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы, промышленный сектор восстанавливается медленно. Оценки роста также снижены для экономики Китая, что влияет на показатели экономического роста в Европе. Экономика зоны евро может столкнуться с технической рецессией, хотя оценки роста остаются положительными.

Отмечается, что экономика США оказалась более устойчивой к последствиям жесткой денежно-кредитной политики и внешних кризисов, чем предсказывали аналитики. Прогноз роста ВВП США в 2023 году улучшен до 2,5%, что является положительным сдвигом по сравнению с предыдущими оценками.