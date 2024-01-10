 

Прогноз Всемирного банка: Замедление мировой экономики и растущие геополитические риски

10.01.2024, 9:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Обновленный прогноз Всемирного банка указывает на замедление восстановления большинства развитых экономик мира. Экономический рост в первой половине текущего десятилетия ожидается самым низким за последние 30 лет, при этом риски глобальной рецессии снижаются. Вместе с тем, растущая геополитическая напряженность создает новые вызовы для мировой экономики.

Важным фактором для стимулирования экономического роста становятся локальные инвестиции в развивающихся странах, где они могут оказать более быстрое воздействие. В РФ также ожидается замедление экономического роста, и власти страны намерены придерживаться инвестиционной стратегии, основанной на внутренних ресурсах. Однако перспективы этой стратегии остаются неясными из-за жесткой денежно-кредитной политики и санкций.

В связи с ужесточением денежно-кредитной политики Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы, промышленный сектор восстанавливается медленно. Оценки роста также снижены для экономики Китая, что влияет на показатели экономического роста в Европе. Экономика зоны евро может столкнуться с технической рецессией, хотя оценки роста остаются положительными.

Отмечается, что экономика США оказалась более устойчивой к последствиям жесткой денежно-кредитной политики и внешних кризисов, чем предсказывали аналитики. Прогноз роста ВВП США в 2023 году улучшен до 2,5%, что является положительным сдвигом по сравнению с предыдущими оценками.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Мнение: Израиль лишает США статуса сверхдержавы

10.01 / Зюганов извинился за массовые прорывы советских труб в Подмосковье

10.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Уехал от войны

10.01 / Стример Johnny Somali оштрафован в Японии за громкую музыку в ресторане

10.01 / Начальник УФСИН: «Певец Шарлот произвел фурор на рождественском концерте в следственном изоляторе»

10.01 / Российский аналог “Википедии”, но соответствующий требованиям отечественной цензуры, “Рувики” запустят 15 января

10.01 / Мнение: О прогнозисте от Бога… Чьи советы надо слушать?

10.01 / В названия министерств добавят слово «народный»

10.01 / Уролог перечислил проблемы с мочеиспусканием, при которых нужно обратиться к врачу

10.01 / Пропутинское мнение: О третьем кряду провале… Зачем Украина жуёт кактус?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика