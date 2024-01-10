Мнение: О прогнозисте от Бога… Чьи советы надо слушать?

Возраст экспертности не помеха. Совсем даже наоборот. Возраст — это знания и опыт. Это мудрость, чтобы отделять зёрна от плевел. И вообще…

Он прославился на весь мир, в открытую предупредив о самых сокровенных планах российского президента Владимира Путина, когда о них не знали даже многие из его соратников и подчинённых. Именно потому они так уверенно всё опровергали, хотя позже их обвинили во лжи. Нет, просто они не ведали ни сном, ни духом.

Те, кто ему не поверили, заплатили высокую цену.

И платят до сих пор.

Самый известный и самый грозный сбывшийся #прогноз заслуженного ветерана, американского президента Джо Байдена — это начало российской спецоперации. О котором он неоднократно предупреждал своего украинского подопечного, Владимира Зеленского и его команду «Квартал 95». Но тщетно. В Киеве #власть оставалась глухой к его словам, так же как Иосиф #Сталин — к донесениям советской разведки в 1941 году. Уши им отзверз только грохот рвущихся ракет.

Но были у Джо Байдена и другие прогнозы-предупреждения.

В марте 2022 года он спрогнозировал, что российский фондовый рынок «взорвётся» в ту же секунду, как вновь откроется после введённой ЦБ РФ паузы в торгах. И произойдёт это в ответ на разрушительные @санкции, которые были введены против России в феврале-марте.

«Вы знаете, какова стоимость рубля по отношению к доллару? Сегодня вам нужно 200 рублей, чтобы равняться 1 доллару. 200», – похвастался Джо Байден на конференции демократов Палаты представителей в Филадельфии в пятницу. «Совокупность наших экономических санкций и мер контроля сокрушает российскую экономику», — подчеркнул он. И перешёл к понятной каждому американцу иллюстрации — картинке с фондового рынка

«Московская фондовая биржа закрыта в течение последних двух недель по очень простой причине. Почему она закрыта? Потому в тот момент, когда она откроется, она исчезнет. Слышите меня? Она взорвётся. Рейтинговые агентства понизили рейтинг России до “мусорного” статуса. Статус мусора», — добавил Джо Байден.

Самое время проиллюстрировать его слова столь же наглядной картинкой.

По итогам 2023 года один из лучших результатов среди всех мировых фондовых рынков показал… Российский рынок! Индекс Мосбиржи — которая, конечно же не «взорвалась» ни в марте 2022 года, ни позже, невзирая на все сокрушительные санкции, — вырос за год на 41.4%. В валюте. А #рубль, так и не достигший отметки 200 руб./долл., на первых в нынешнем году торгах резко укрепился к американцу, более чем на 2%.

Что же до «прогноза» относительно спецоперации, то, если исключить конспирологические версии, которыми накануне этого события щедро делился иноагент Андрей Илларионов, так ведь и сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время.

В общем, обязательно слушайте прогнозы Джо Байдена. Слушайте и делайте наперекор его словам. Только запаситесь терпением от года и больше…

Может, и правда для России лучше, если этот «Оракул из Пенсильвании» порулит Америкой второй срок?

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