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10.01.2024, 9:33, Разное
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Межведомственная комиссия утвердила реформу, нацеленную на укрепление связи многонационального народа Российской Федерации со структурами власти.

С марта 2024 года российские министерства будут переименованы – в их названия добавят слово «народный», чтобы подчеркнуть единство и неделимость.

Министерство просвещения станет министерством народного просвещения, МВД – народным министерством внутренних дел, Минкульт – народным комиссариатом по вопросам культуры, министерство иностранных дел – народным комиссариатом по вопросам внешних связей. Всего планируется создать шесть комиссариатов и провести десять переименований, а ещё пять министерств реформа никак не затронет. К примеру, слово «народный» сочли неуместным в контексте энергетики, природы и промышленности.

Одновременно с переименованиями решено усилить ведомственное снабжение. Речь идёт о питании, досуге и проживании ответственных сотрудников – планируется построить дополнительные «наркомовские» детсады, расширить сеть специальных магазинов и предпринять «иные меры», нацеленных на поддержание «досанкционного» уровня жизни для госслужащих.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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