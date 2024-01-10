Уролог перечислил проблемы с мочеиспусканием, при которых нужно обратиться к врачу

Частые походы в туалет могут быть признаком серьезных заболеваний, предупреждает уролог Валентин Рубанов. Это симптом, который следует внимательно наблюдать, особенно учитывая возраст.

Врач рассказывает, что учащенное мочеиспускание может стать своеобразным индикатором проблем со здоровьем. Людям, которые стали чаще посещать туалет, рекомендуется обратить внимание на то, сколько раз в день у них возникает сильное желание помочиться. Этот процесс может активизироваться по разным причинам, не обязательно связанным с патологиями, но также может указывать на наличие определенных заболеваний.

Возможные причины

Уролог Рубанов подчеркивает, что частое мочеиспускание может быть следствием следующих заболеваний:

рак мочевого пузыря или простаты;

цистит или простатит;

наличие камней в органах мочеполовой сферы;

гормональные нарушения;

процессы, которые могут привести к инсульту.

Для определения, когда следует обратиться за медицинской консультацией, Рубанов устанавливает следующий критерий: если человек посещает туалет чаще, чем дневная норма, то это является поводом для обследования. При этом он уточняет, что нормой считается от трех до семи раз в сутки, в зависимости от возраста.

Особое внимание следует уделять учащенному мочеиспусканию по ночам. Один раз в ночь не вызывает беспокойства, но два раза и более — уже являются тревожными сигналами. Это может свидетельствовать о различных заболеваниях, таких как диабет, болезни сердца, апноэ, или заболевания органов таза.