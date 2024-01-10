Пропутинское мнение: О третьем кряду провале… Зачем Украина жуёт кактус?

Как назвать тех, кто раз за разом повторяют одно и то же заведомо неудачное действие в надежде на успешный результат?

Подоспели новости из мира «тайной дипломатии».

16 декабря прошлого года в Саудовской Аравии в обстановке строжайшей секретности состоялась очень важная встреча очень важных персон. Меры безопасности принимались такие, что даже FlightRadar перелёты джетов из разных в Эр-Рияд из-за «сбоев в системе». Позже в них обвинили российскую РЭБ.

Эта секретность понадобилась, чтобы влиятельные гости Королевства чувствовали себя более комфортно и могли говорить вполне откровенно, не опасаясь «утечек». Вот так началась очередная, уже третья по счёту, встреча представителей стран Запада и Глобального Юга, где Украина вновь попыталась продать свою «Формулу мира».

И вновь безуспешно.

Как сообщает Bloomberg, которому часть информации всё же «слили» на условиях анонимности, совещание действительно прошло в откровенной обстановке. То есть, в жарких спорах. Помимо «Формулы мира» в повестке также были планы по продвижению процесса мирного урегулирования «украинского кризиса», а также принципов потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

Ни по одному из пунктов согласия достигнуто не было.

Даже по тем, что вроде бы не должны вызывать возражений. Киев и его союзники по G7 подтвердили свою точку зрения, что справедливый мир должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также вновь обвинили президента России Владимира Путина в том, что он не проявляет никаких признаков серьёзного желания вести переговоры по украинской формуле. Союзники дали понять, что продолжат поддерживать Украину, а #ЕС и #США выразили уверенность в том, что пакеты мер поддержки будут согласованы.

Но даже это не встретило понимания у незападных участников совещания. Представители Индии, Саудовской Аравии и Турции — показательно, что Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты своих переговорщиков не прислали, — снова подчеркнули очевидную мысль. Вести такие переговоры нужно напрямую с Россией, а без неё всё это — лишь пустая болтовня. С чем, в свою очередь, решительно не согласились украинские представители, всё ещё мечтающие навязать Москве «справедливый» мир.

Кроме того, мрачным фоном для переговоров стала спецоперация Израиля в Газе. Саудовский представитель, судя по некоторой информации, выразил возмущение двойными стандартами Вашингтона по отношению к Тель-Авиву и к Москве. Такая #политика администрации президента Джо Байдена ухудшила доверие к Соединённым Штатам, что сказалось и на отношении к их инициативам по «украинскому кризису».

По утверждению Bloomberg, стороны, возможно, встретятся в более широком составе в Давосе. Опять без России. А пока — конфликт продолжается, и каждый день ВСУ несут потери по тысяче солдат убитыми и ранеными.

То есть, украинцы плачут и колются, но продолжают жевать кактус. Или биться лбом о стену в каком-то детском упрямстве.

Зачем?

Гроши так дороги?

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