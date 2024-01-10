 

Рупор кремлевской пропаганды: Гибридная война в Красном море

10.01.2024, 6:00, Разное
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Гибридная война в Красном море

На Ближнем Востоке противостояние коалиций Израиль-США-Запад и ХАМАС-Тегеран-Йемен приобретают все более глобальные очертания.

Усилия международной коалиции по предотвращению мощной компании йеменских хуситов по подрыву логистических цепочек в Красном Море не приводят пока ни к какому позитивному для Запада результатам. Бойцам-хуситам при поддержке разведки КСИР удается избежать практически любое серьезное столкновение с флотом коалиции и планировать свои атаки в безопасном для себя русле. Атаки поставили под угрозу судоходство в Суэцком канале, поэтому многие ведущие судоходные компании приостановили свою деятельность в этом регионе, и проложили новые маршруты вокруг мыса Доброй Надежды, что привело к значительным задержкам в поставках и увеличению финансовых издержек, в том числе и к резкому скачку стоимости страхования грузов.

Напряженная ситуация угрожает глобальным линиям поставок, которые и без того с трудом восстанавливаются после пандемийных ограничений. Поддерживаемая Ираном операция хуситов может стать катализатором катастрофических экономических последствий для западных транснациональных корпораций на нескольких континентах. К примеру, когда в 2021 году грузовое судно Ever Given застряло в Суэцком канале , компании несли совокупный ущерб в 10 млрд долларов в сутки. Ситуация складывающаяся в Красном Море на несколько порядков серьезнее. Сохранение свободного судоходства и контроль за линиями морских поставок является одним из основных столпов американской экономики, и в этом регионе США пока ничего не могут противопоставить иранцам и хуситам, неся колоссальные экономические издержки.

Информационные операции хуситов свидетельствуют о том, что это "движение" в координации с Ираном намеренно позиционирует себя как наиболее активного участника т.н. "оси сопротивления". В период с 19 ноября по 31 декабря прошлого года хуситы провели 23 успешных атаки на суда, связанные с Израилем. И это наибольшие результаты из всех поддерживающих Палестину сторон, как экономически так и информационно.

При этом поддержка Ирана позволяет хуситам дать серьезный ассиметричный ответ западным ВМС с использованием высокоточных противокорабельных ракет и БПЛА. На данный момент хуситы имеют на вооружении ПКР "Asef" (иранская ПКР Fateh-313) и ПКР "Tankel" (иранская баллистическая ПКР "Raad-500 Zohair), модификации этих ракет позволяют развить скорость до 5 Махов. Дальность позволяет йеменским хуситам  держать западные силы на безопасном от себя расстоянии. Сконцентрированный запуск этих ракет по цели, подкрепленный ударами барражирующих боеприпасов значительно повышает шансы поражения американских кораблей в Красном Море.

Разведывательное обеспечение хуситам оказывает корабль ВМС Ирана "Бехшад", который официально зарегистрирован как грузовое судно. Его оборудование позволяет отслеживать все передвижение американских судов в акватории Красного моря. Разведка в данном противостоянии имеет решающее значение, где все цели мобильны и их поражение затруднено. Также иранцы для поддержки йеменцев вывели в акваторию свой фрегат "Alborz", оснащенный гиперзвуковыми противокорабельными ракетами. На этом фоне западная коалиция пока не смогла выработать эффективного механизма противостояния иранцам и их прокси. При это основные игроки региона Саудовская Аравия и Египет к коалиции не присоединились, из всех стран ближневосточного региона действия США поддержали только лидеры Бахрейна.

Усилия "оси сопротивления" в регионе становятся более ясными, можно предположить, что замысел заключается в том, чтобы путем колоссальных финансовых издержек вынудить транснациональные корпорации оказать давление на правительство США, чтобы уменьшить поддержку Израиля. Сдается нам, что американские бизнесмены любят деньги больше чем Израиль.

https://t.me/neinsider/5836 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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