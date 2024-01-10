С асимметричными деталями, квадратным вырезом и мини-сумочкой: советы по ношению мини-платья для пышных девушек

Если кто-то скажет вам, что мини-платье не предназначено для пышных девушек, не слушайте его. Такие вещи могут носить не только стройняшки, но и обладательницы довольно роскошных форм. Главное – следовать некоторым советам по ношению коротких нарядов, благодаря которым вы будете выглядеть потрясающе.

Асимметричные детали

Подобные детали в крое платья отвлекают внимание от несовершенств фигуры и визуально стройнят. Будет неплохо, если вы дополните платье классическими туфлями или босоножками на каблуке, а также сделаете высокую прическу. Эти детали помогут визуально вытянуть силуэт, а также сделают образ более элегантным.

Удачные сочетания

Уделите особое внимание подбору аксессуаров. Так, например, к белому мини-платью подойдут туфли и сумочка пастельных оттенков (например, ментолового). В идеале они должны быть выдержаны в одном цвете и представлять собой единый ансамбль, чтобы поддержать целостность образа.

Вырез и рукава

Пышнотелые девушки, как правило, обладают роскошным бюстом, который можно выгодно подчеркнуть при помощи глубокого квадратного выреза. При этом лучше отказаться от тонких бретелей и отдать предпочтение пышным рукавам-фонарикам, которые скроют полноту в плечах. Дополните образ широкополой шляпой и стильной сумкой-бочонком.

Яркие цвета

Выпустите свою женственность наружу, отдав предпочтение мини-платью смелого броского оттенка. естественно, наиболее выигрышно смотрится красный цвет. Вы всех покорите своей красотой, если выберете приталенное платье с провокационным глубоким декольте.

Облегающий фасон

Если у вас красивая пропорциональная фигура, смело выбирайте платье из облегающего материала. Хорошо, если оно будет дополнено какими-то рюшами для большего объема в нижней части. В качестве аксессуаров используйте серьги-кольца и стильный мини-клатч.