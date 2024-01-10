Мнение: Афган и Сирия

У Паши Пряникова занятное – “как СССР по дурости упустил возможность победить США”. Паша, конечно, преувеличивает (хоть и ссылается на Арриги) – у нашего теляти никогда не было ни шанса волка заломати; но ради хотя бы троллинга туповатых совков стоит ознакомиться.

“Сегодня многие политики Глобального Юга (куда теперь входит и Россия, с развалом СССР утратив статус второй державы мира) спешат хоронить США.

Но такие похороны Америки уже были – в 1970-е.

Великий мир-системщик Джованни Арриги в своей книге «Долгий ХХ век» напоминает об этом времени.

«Когда 6 октября 1979 года Пол Волкер принял меры по ограничению предложения долларов и повышению процентной ставки на мировых финансовых рынках, он действовал прежде всего в ответ на кризис доверия к доллару. Основная проблема заключалась в том, что второй раз за год корпорации, банки, центральные банки и другие инвесторы прекратили принимать доллары в качестве универсальной валюты Для Волкера стало очевидно, что крах доллара был вполне реальной возможностью, способной привести к финансовому кризису.

Он действовал прежде всего, исходя из «бегства горячих арабских денег в золото» вслед за иранским кризисом с заложниками и советским вторжением в Афганистан.

Со времён Гражданской войны правительство Соединенных Штатов не переживало более сильного кризиса легитимности, чем во время эскалации своего участия во вьетнамской войне в конце 1960-х – начале 1970-х годов.

После того как вьетнамская война показала, что самый дорогостоящий, технологически передовой и разрушительный военный аппарат, который когда-либо существовал в мире, оказался неспособным «укротить» один из беднейших народов в мире, американское правительство временно перестало считаться жандармом свободного мира. В результате возник вакуум власти, которым местные силы в открытом или молчаливом сговоре с Советским Союзом и его союзниками не преминули воспользоваться с самыми разными целями: для завершения процесса национального освобождения от остатков европейского колониализма (как в африканских колониях Португалии и в Зимбабве); для войны друг с другом в попытке реорганизовать политическое пространство окружающих регионов (как в Восточной Африке, Южной Азии и Индокитае); и для свержения проамериканских правителей (как в Никарагуа и Иране). На волне этой растущей турбулентности, которая не была создана ими и которую они не контролировали, но из которой они извлекли пользу в виде престижа и власти в качестве открытых антагонистов в мировом порядке «холодной войны», правящие круги Советского Союза выпустили из виду основную конфигурацию власти и направили свои войска в Афганистан, чтобы сделать то, чего не удалось сделать более мощной американской армии во Вьетнаме.

Это внезапное перевертывание властных отношений в мировой системе в пользу «третьего» и «второго» миров – Юга и Востока – само по себе оказало крайне угнетающее воздействие на буржуазию Запада вообще и Соединенных Штатов в частности. Но это перевертывание было ещё более угнетающим из-за его связи со столь же внезапной эскалацией межкапиталистической конкуренции, которая снизила реальную прибыль на капитал до «неразумного» уровня.

В течение нескольких лет казалось, что капитал стал настолько избыточным, что перестал вообще что-то стоить. Контроль над мировой покупательной способностью – начало и конец капиталистического накопления капитала – отошёл от стран «первого мира», прямо или косвенно способствуя властным устремлениям стран «третьего» и «второго» мира».

Арриги считает, что от медленного угасания США спас… СССР – своим глупым, необдуманным вторжением в Афганистан. Это сплотило даже вчерашних врагов – США и Китай, но главное – вновь бросило арабские страны в объятия Америки (они боялись, что следующими жертвами агрессии и «цветных революций», инспирируемых Москвой, станут они).

Огромные нефтяные деньги монархий Персидского залива потекли теперь не в золото, а в доллары – чем спасли терпящий крах доллар. СССР растерял в Европе поддержку крупных компартий Франции и Италии, не говоря уже об умеренных социал-демократов.

Кроме своих сателлитов по Варшавскому блоку Москва оказалась в международной изоляции.

Так СССР, а также Европа и Япония в 1979 году упустили шанс победить Америку” (П.Пряников).

Самое тут потешное, даже безотносительно к верности/неверности гипотезы: а ведь в самом деле – нахера Совок полез в Афганистан? ЗАЧЕМ?? Что ему там было нужно?! Что он там торчал 8 лет, непрерывно огребая по морде от “моджахедов”, под градом обвинений и насмешек со всего мира? В Афгане ведь, кроме полей мака и некоторого количества оливок, никогда ничего не было. В чем был смысл? Неизвестно.

Примерно так же, как и нынешнее – несмотря ни на что! – пребывание в Сирии. Не было ясно с момента образования “базы”, ничуть не ясно и сейчас. Какая еще база?! У России уже и флота практически не осталось. Но нет – уж вроде и войск у РФ ни на что не хватает, и Вагнер “кончился” – но ничего, “база” в Сирии сохраняется.

Из таких “непоняток”, если вдуматься, и состоит вся российская история.