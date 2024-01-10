Модная пара зимы: как стильно миксовать легинсы и ботинки

Легинсы и ботинки – прекрасное сочетание, которое никогда не выходит из моды. Стильный микс подходит для любого случая, будь то повседневный образ или вечерний выход. В этом сезоне модные тенденции предлагают множество вариантов сочетания модной вещи и теплой обуви. Рассказываем об изысканных и вдохновляющих образах, которые вы сможете взять на заметку.

Модный хит

Модная пара зимы идеально подходит для холодной погоды, поскольку дарит не только комфорт и стиль, но и тепло.

В этом сезоне модные эксперты предлагают множество вариантов сочетания легинсов и ботинок. Вот несколько идей, которые помогут вам создать стильный и актуальный образ.

С байкерскими ботинками на толстой подошве

Модный тренд, который не теряет актуальности, – отличный вариант для повседневного образа. Ботильоны можно носить с черными легинсами, длинным свитером и тренчем.

С уггами

Обувь, идеально подходящая для зимы, прекрасно сочетается с легинсами и строгим черным пиджаком.

С ботильонами на каблуке

Замечательный вариант для вечернего образа. Стилисты рекомендуют носить модные ботильоны на каблуке с жакетом, перехваченным ремнем, и кожаными легинсами.

С челси

Пожалуй, это самая универсальная обувь, которая подходит для любого случая. Стильные челси, утепленные легинсы и длинное пальто – чудесный образ как на работу, так и на выход.

С резиновыми ботинками

Незаменимая вещь для дождливого дня отлично сочетается с легинсами и модной ветровкой.

С ботильонами-носками

Остроактуальную новинку, которая станет хитом 2024 года, выбирают юные модницы, желающие выделиться из серой толпы. Ботильоны-носки уже покорили сердца представительниц прекрасного пола, которые комбинируют их с укороченными легинсами и теплым пиджаком.

С ботинками в стиле милитари

Еще один стильный вариант для повседневного образа, который эффектно смотрится с легинсами и оригинальным жакетом.

С ботинками в ковбойском стиле

Ультрасовременная обувь, ставшая новинкой мировых подиумов, понравится дамам, любящим джинсы. Ботинки в ковбойском стиле, легинсы из денима и модная куртка – стильный аутфит на каждый день.

С ботинками апре-ски

Легкую, теплую и такую комфортную обувь, не сдавливающую ноги, уже оценили по достоинству женщины разных возрастов. Это чудесный вариант для зимней прогулки, а сочетать ботинки апре-ски можно с кожаными или джинсовыми легинсами и любимым пуховиком.

Рекомендации стилистов

Легинсы и ботинки – классический стильный дуэт, который можно носить в любое время года, но зимой он становится еще более актуальным, позволяя создать уютный лук. Пытаясь их миксовать, важно учитывать несколько факторов:

Стиль образа. Выбор обуви зависит от того, какой аутфит вы хотите создать. Для повседневного подойдут базовые ботильоны на плоской подошве или с небольшим каблуком. Для более элегантного можно выбрать обувь на высоком каблуке или с декором, а для спортивного ботинки-челси станут прекрасным вариантом. Цвет легинсов. Черные облегающие брючки из трикотажной ткани – самый универсальный вариант, который подходит к любому оттенку ботинок. Если вы хотите создать более яркий лук, то можно сочетать легинсы с цветной обувью.

Следуя этим простым советам, вы сможете создать стильный и актуальный образ с помощью классического зимнего дуэта. Эта комбинация удобна и подходит для любого случая.