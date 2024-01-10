Рупор кремлевской пропаганды: В России восстанавливают СМЕРШ
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Британская разведка заявляет, что в России идет процесс воссоздания СМЕРШа. Согласно заявлению, "в России идет восстановление структуры, которая была создана при Сталине в годы Великой Отечественной Войны".
По этому поводу можно сказать, что с восстановлением СМЕРШа и так сильно затянули. О необходимости восстановления СМЕРШа писал с весны 2022 года.
СМЕРШ по результатам своей работы был одной из самых эффективных спецслужб в истории России. Главное, чтобы дело не ограничивалось только названием, но и восстановлением подходов к работе с внешними и внутренними врагами.
Ранее уже появлялось видео с одним задержанным клоуном, где засветились силовики с нашивками "СМЕРШ".
Официальных заявлений о восстановлении СМЕРШ в России не делалось.
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Источник: Colonel Cassad
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