 

Рупор кремлевской пропаганды: В России восстанавливают СМЕРШ

10.01.2024, 1:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Британская разведка заявляет, что в России идет процесс воссоздания СМЕРШа. Согласно заявлению, "в России идет восстановление структуры, которая была создана при Сталине в годы Великой Отечественной Войны".

По этому поводу можно сказать, что с восстановлением СМЕРШа и так сильно затянули. О необходимости восстановления СМЕРШа писал с весны 2022 года.
СМЕРШ по результатам своей работы был одной из самых эффективных спецслужб в истории России. Главное, чтобы дело не ограничивалось только названием, но и восстановлением подходов к работе с внешними и внутренними врагами.

Ранее уже появлялось видео с одним задержанным клоуном, где засветились силовики с нашивками "СМЕРШ".

Официальных заявлений о восстановлении СМЕРШ в России не делалось.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Мнение: Русских продолжают угнетать в Литве, Латвии и Эстонии

10.01 / Asus представила игровой мини-ПК ROG NUC с Nvidia GeForce RTX 4070

10.01 / Рупор кремлевской пропаганды: С праздником

10.01 / Рупор кремлевской пропаганды: С праздником

10.01 / Мнение: Израиль лишает США статуса сверхдержавы

10.01 / Зюганов извинился за массовые прорывы советских труб в Подмосковье

10.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Уехал от войны

10.01 / Стример Johnny Somali оштрафован в Японии за громкую музыку в ресторане

10.01 / Начальник УФСИН: «Певец Шарлот произвел фурор на рождественском концерте в следственном изоляторе»

10.01 / Российский аналог “Википедии”, но соответствующий требованиям отечественной цензуры, “Рувики” запустят 15 января

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика