Замысловато закрученные, объемные и с цветочными аксессуарами: великолепные идеи свадебных причесок в стиле бохо

Когда дело доходит до свадебной прически, каждая невеста хочет, чтобы она была такой же уникальной, как и ее образ в целом. Вот тогда и начинаются неприятности. Дело в том, что выбрать подходящую прическу — все равно что утонуть в океане всех возможных стилей. Чтобы избавить вас от жуткого чувства неуверенности, в сегодняшней статье мы представили варианты, которые сейчас на пике популярности. Они настолько универсальны, что нет сомнений, что каждая из вас найдет что-то уникальное на свой изысканный вкус.

Что такое свадьба в стиле бохо

Богемная свадьба подобна страницам древней мифической волшебной книги. Свадьбы в стиле бохо-шик проводятся всегда в спокойном и романтическом стиле, вдохновленном красотой природы. Косы, цветы, мягкие волны и длинные волосы, свободно развевающиеся на ветру, — все это примеры красивых причесок в стиле бохо.

Прическа в стиле бохо – что это такое?

Богемный стиль подразумевает легкомысленность с потусторонним или эстетическим оттенком. Итак, такие прически часто включают в себя косы, ниспадающие локоны, завитки и другие удивительные варианты. Такие милые и нарядные прически в стиле бохо сделать очень просто. Вот лишь несколько самых популярных идей, из которых каждая невеста сможет обязательно выбрать к предстоящему торжеству.

Высокие плетеные прически

Сотворить из волос шедевр проще простого, если вы умеете играть с косами. Таким образом, заплетенные на свадьбу волосы — ваш лучший вариант, если вы хотите, чтобы ваши локоны выглядели как можно лучше в этот особенный день. Замысловатые плетения под силу опытному мастеру, все, что вам нужно, – это сделать свой выбор и предоставить стилисту понравившийся вариант.

Объемные плетеные прически

Чем больше у вас цветов и кос, тем более непринужденной и оригинальной будет ваша свадебная прическа в стиле бохо. Ничто не может сравниться с настоящими цветами и цветочными аксессуарами, если вы хотите добавить женственности своему образу. То же самое касается кос, ведь они могут придать любому образу девичий характер. Подойдите творчески к игре с плетеной текстурой, сделайте ее настолько полной и детальной, насколько пожелает ваша душа, и просто дайте волю своему воображению, чтобы создать поистине уникальный стиль для вашего важного дня.

Балансирующие прически

Иногда довольно сложно решить, хотите ли вы уложить волосы вверх или вниз, когда дело доходит до свадьбы. Именно тогда балансирующие свадебные прически пригодятся как нельзя лучше. Дело в том, что диапазон возможностей экспериментирования с подобными вариантами близок к бесконечности. В вашем распоряжении замысловатые косы в стиле бохо, пучки, плетеные короны и многое другое. Используйте эти несколько примеров в своих интересах и вдохновитесь на создание чего-то невероятно уникального.

Прически с аксессуарами

Очень часто невесты решают не перебарщивать с замысловатостью своих причесок. Даже самый простой стиль можно быстро поднять на совершенно новый уровень с помощью правильно подобранного аксессуара. Замысловатая и элегантная заколка или великолепный цветочный элемент – все зависит от вас, но будьте уверены, если вы хотите, чтобы ваша прическа выглядела одновременно величественно и невинно, это именно то, что вам нужно.

Когда дело доходит до выбора правильного образа для вашей свадьбы, необходимо учитывать множество факторов, в том числе аксессуары для волос. Свадебная прическа с роскошными украшениями для волос, коронами или венком в стиле бохо сделает ваше торжество поистине незабываемым.

Замысловато закрученные прически

Идеи свадебных причесок в стиле бохо вдохновляют своей универсальностью. Несмотря на ваши личные предпочтения и характер, вы можете сделать простую прическу полуприподнятой или сделать фирменный низкий пучок. Не забывайте о нежных и очень стильных аксессуарах.

“Рыбий хвост”

Даже самая простая прическа приобретает волшебную атмосферу благодаря призме стиля бохо. Низкая прическа с боковыми завитками или коса «рыбий хвост», переходящая в свободный хвост, создаст вокруг вас ауру ангельского сияния и беззаботного настроения. Уберите локоны от лица, чтобы подчеркнуть значимость события.

Две французские косы

Сегодня многие пары предпочитают устраивать небольшую свадьбу. Это действительно популярная тенденция. И в этом нет ничего плохого. Более того, с этими великолепными косами в стиле бохо вы можете сэкономить на стилисте, поскольку такой образ достижим, даже если вы не опытный парикмахер. Кроме того, вы всегда можете оживить образ красивыми венками и другими аксессуарами в стиле свадебного мероприятия, не переусердствуя при этом.

Вместо заключения

Любая свадьба – это поистине уникальное событие. Если вы решили провести ее в стиле бохо, обязательно заблаговременно продумайте прическу, а не только сам наряд. Убранные волосы добавят вашему образу романтичности, а распущенные локоны – волшебства.