 

Военные конфликты в Украине и в секторе Газа не разбудят инертную Европу

09.01.2024, 23:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Евросоюз настолько привык следовать за США во внешнеполитических решениях, что перестал принимать самостоятельные решения, отмечает Le Point. Европейские страны с ужасом думают о том, что в случае победы Трампа весь объём военной помощи Украине ляжет на их плечи: им не хочется покидать свой уютный рай, обеспечивающий комфортную старость вдали от потрясений.


AP

Во внешнеполитических вопросах Европа привыкла во всём полагаться на США: даже если конфликт напрямую не затрагивает американских интересов, ЕС ждёт реакцию Вашингтона, пишет Le Point. Такая зависимость не навязана, а является сознательным выбором европейских стран.

Евросоюз с ужасом представляет, что его ждёт в случае прихода к власти Трампа на выборах 2024 года. Для Украины такой результат будет означать разгром, потому что сейчас европейские союзники не способны компенсировать отмену поставок американского оружия. Они не смогут сомкнуть ряды и принять сложные решения для роста военного производства, потому что боятся требовать от избирателей дополнительных жертв.

На Ближнем Востоке Израиль уже долгие годы нарушает международное право, создавая колонии и постоянно мешая европейским проектам развития Палестины. После начала операции в ответ на нападение ХАМАС Евросоюз закрывает глаза на насилие в отношении палестинцев и нарушение основных принципов ведения войны, не делая ничего для защиты своих ценностей и интересов, тогда как правительство Нетаньяху всё более открыто говорит о намерении провести радикальную этническую чистку на этой территории.

Такие примеры геополитической беспомощности объясняются тем, что европейские страны не хотят лишаться спокойного рая, которым наслаждались после Второй мировой войны. Они рассчитывают на покровительство США и видят в нём свободу, процветание и безопасность. У них нет желания играть такую же важную роль на международной арене: большинству достаточно комфортной старости вдали от потрясений. 


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