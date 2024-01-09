Протесты немецких фермеров набирают силу

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В Германии вот уже несколько дней бушуют протесты фермеров, пишет Rundfunk Berlin-Brandenburg. Они недовольны отменой льгот на дизель, и поэтому с понедельника блокируют дороги с помощью сельскохозяйственной техники, устраивают масштабные демонстрации и пикеты по всей стране. И они не собираются на этом останавливаться. ФРГ ждёт целая «неделя протестов», кульминацией которой станет масштабное мероприятие в Берлине с 10 тыс. участников, рассказывает немецкое издание.



AP

В Германии вот уже несколько дней бушуют протесты фермеров, пишет Rundfunk Berlin-Brandenburg. Аграрии выступают против планов немецкого правительства по сокращению льгот для сельского хозяйства, а именно дизеля.

В понедельник они заблокировали дороги по всей стране. И не собираются на этом останавливаться. На вторник запланирована операция «Улитка» за пределами Берлина, то есть фермеры будут специально замедлять движение по автотрассам. При этом по всей стране пройдёт около 10 подобных мероприятий. В следующие дни в ряде регионов также будут организованы пикеты и демонстрации. К тому же, по информации полиции, на среду запланированы новые блокады дорог.

Немецкий союз фермеров призвал к участию в «неделе протестов», кульминацией которой станет масштабная демонстрация в Берлине 15 января. К участию в ней заявлено 10 тыс. человек. Многие из них планируют приехать в столицу на тракторе, что также неизбежно приведёт к большим пробкам на дорогах.