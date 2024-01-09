Рупор кремлевской пропаганды: Лимиты мобилизации

Многие проблемы мобилизации на Украине (помимо простого исчерпания ресурса добровольцев) заключаются в том, что под контролем Киева сейчас осталось около 19 000 000 населения. До 10 000 000 с учетом новых регионов и беженцев отчалили в РФ и еще до 10 000 000 скрывается от Зеленского в Европе и странах СНГ.

При этом, средний возраст насильно мобилизуемых на Украине повысился с 47 лет в сентябре до 50 лет в декабре 2023 года. И эта тенденция очевидно будет нарастать, поэтому и готовятся загребать женщин (сегодня объявили, что закуплено 50 000 комплектов женской формы) + инвалидов 3-й группы, студентов и "разбронированных" работников с предприятий. Танцы вокруг нового драконовского закона о мобилизации это уже история про перекладывание ответственности за дальнейшее трупозаваливание, которые будет вести к дальнейшей депопуляции Украины.

Весь банкет уже давно сидит на финансовой игле Запада. В месяц по минимуму весь этот балаган обходится США и НАТО в 5 000 000 000 долларов прямых вложений, не считая целевых оборонных пакетов. При этом США явно настроены переложить основное финансирование нацистского проекта на Украине на своих европейских вассалов.

Было бы иллюзией думать, что война прекратится и Запад полностью спишет украинских нацистов.

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