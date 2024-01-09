 

Ученые доказали способность кошек распознавать голоса хозяев

09.01.2024, 22:40, Разное
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Как сообщает Пятый канал, кошки не только узнают голос хозяина, но и понимают интонации, что показали результаты недавнего исследования.

В ходе эксперимента кошкам дали прослушать фразы, представляющие собой «адресованную коту речь», обращение к другому человеку и разговор людей, о которых животное не имеет никакого представления. Было установлено, что кошки реагировали на АКР, но не на обычную речь или на АКР от неизвестных людей, а именно от хозяина, что несколько удивило исследователей, учитывая то обстоятельство, что собаки реагируют на сюсюканье со стороны как хозяев, так и незнакомцев.

Кроме того, было установлено, что кошки могут доносить информацию до хозяев одним лишь мяуканьем и воздействовать на психику человека мурлыканьем, частота которого сопоставима с плачем младенца.       


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