Установлена связь между растительными жирами и угрозой иммунитету

Как сообщает издание Nature, результаты исследований, проведенных американскими учеными, представляющими Гарвардский университет, развенчали миф, согласно которому растительные жиры, рассматриваемые в качестве альтернативы жирам животного происхождения, обладают безусловной пользой.

Было установлено, что растительным жирам присущи такие негативные свойства, как раздражение слизистой кишечника, подавление иммунитета, повышение степени риска развития рака толстой кишки и ухудшение когнитивных способностей.

Ученые отмечают, что растительные жиры, а проверялось кокосовое и соевое масло, оказали негативное влияние на микробиом кишечника лабораторных мышей, у которых были угнетены полезные бактерии, защищающие организм от патогенов, в то время как объем патогенной кишечной палочки увеличился.