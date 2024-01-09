Мнение: Почему в СССР не занимались экологией, закапывание денег при Сталине и дореволюционные корни атома

1. Почему советские власти, которые так старались проявить заботу о благе народа, вплоть до самых последних лет СССР так и не начали решать вопрос с промышленными отходами и мусорными полигонами, которые к тому моменту накопились в изрядном количестве, которые откровенно вредили качеству жизни и здоровья советских людей? Проблему ведь осознавали — фильм «Через тернии к звёздам» был снят ещё в 1980…

Блогер Сергей Гусев рассказывает в комментариях об эволюции промышленных свалок в Нижнем Новгороде (ссылка):



По поводу ликвидации свалок.

В г. Горьком/Нижнем Новгороде в течение 60 с лишним лет отходы литейного производства завода Новое Сормово (он же Горьковский машиностроительный завод, он же КБ Грабина с артиллерийским заводом рядом) складировались недалеко от самого завода, посреди города, возле так называемой станции “Варя”. К концу 20 века там накопились просто чудовищные (для Нижнего) терриконы этих весьма токсичных отходов, содержащих, скорее всего, всю таблицу Менделеева. Экология там рядом была соответствующая, учитывая ещё особенности расположенных рядом нефтехимических заводов “Нефтегаз” и “26 бакинских комиссаров” – я тогда работал в ЦНИИ “Буревестник” рядом с “Нефтегазом”, там иногда хотелось противогаз надевать, настолько воздух был отравлен.

С началом 21 века проклятые капиталисты умудрились, во-первых, перенаправить эти отходы куда-то за пределы города (завод-то никуда не делся, по-прежнему работает, хотя, возможно, и не столь активно, как прежде), а во-вторых, запродать эти самые терриконы со всей таблицей Менделеева кому-то из буржуев, а саму территорию рекультивировать – жилых домов там сейчас всё равно нет, а вот вполне благоустроенная территория с торговыми центрами, хорошими дорогами и различными околотехническими магазинами есть.

Нефтехимические заводы рядом, кстати, давно ликвидированы и территории их тоже в основном рекультивированы, хотя промзона и осталась промзоной.

Чисто в порядке иллюстрации про проклятый капитализм… при социализме подобными вопросами даже и не думали заниматься.

Кстати, если название «26 бакинских комиссаров» показалось вам подозрительно революционным, чутьё вас не подвело. Действительно, завод был основан в 1873, при Александре II. Сначала он делал машинные масла, потом минеральные. После революции большевики отобрали завод у владельцев и переименовали в свою честь.

2. Свидетели СССР хвалят советскую власть за масштабы стратегического планирования, за великие стройки коммунизма. Размах в ту эпоху, действительно, был мощным, но к сожалению, качество планирования оставляло желать много лучшего. Многие стройки-гиганты, поглотив значительные средства, оказывались в итоге заброшенными.

Особенно беспечно транжирил народные деньги Иосиф Виссарионович. Дзен-канал «Этому не учат в школе» пишет (ссылка):

До 40% ресурсов к 1930 году были вложены в строительство, которое так и не было завершено. Многие выполняемые строительные проекты были заведомо неудачными или недоработанными: деньги в прямом смысле «закапывались в землю».

Ярчайший пример ― железнодорожные пути. К 1938 году недостроенных железных дорог (в их числе и дороги БАМа, на котором, по разным данным, работало от 120 до 300 тысяч заключённых), было более 5500 км. В послевоенные годы силами заключенных начали строить дорогу Чум―Салехард―Игарка: на работы, выполняемые в условиях вечной мерзлоты, было потрачено 3,3 млрд руб и десятки тысяч человеческих жизней (большинство заключённых были «врагами народа», от непосильного труда погиб каждый третий). Когда Сталин умер, стройку признали экономически невыгодной и 1200-километровые пути стали «мёртвой дорогой». Данная попытка покорения Арктики была всего лишь неудачной составляющей «плана преобразования природы».

В 1940 году было решено законсервировать Куйбышевский гидроузел на Волге. На его строительство к тому времени потратили 126 млн руб. Не был завершён и проект по созданию «кольца» из рек вокруг Москвы, что позволило бы крупным судам проходить на юг, минуя центр города. По разным данным, в другие объекты незавершенного, а потому бесполезного строительства, за годы правления Сталина было вложено более 6,3 млрд руб.

Напомню, цены тогда были другими. Даже одного миллиарда рублей хватило бы, чтобы избежать сталинских голодовок 1932, 1937, 1942 и 1946 года, сохранив тем самым миллионы жизней советских крестьян.

3. В наследство от СССР нам досталась мощная атомная промышленность и грозный ядерный щит. Однако истоки советского атома следует искать ещё в императорской России, так как русские учёные начали работу над укрощением атомной энергии задолго до 1917.



К примеру, ещё в 1911 Владимир Вернадский, будущий академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук и лауреат Сталинской премии, организовал Уральскую радиевую экспедицию (ссылка). Экспедиция длилась несколько лет, учёные искали и наносили на карту месторождения радиоактивных минералов. Работа остановилась только после революции, из-за голода и гражданской войны.



Большевики академика Вернадского арестовывали по обвинению в шпионаже, однако всё же не расстреляли и не отправили в лагеря (чего, к сожалению, нельзя сказать об его учениках). В 1922 Владимир Вернадский объединил несколько дореволюционных исследовательских лабораторий в Радиевый институт, директором которого и стал. В декабре 1945 институт приступил к практической работой над ядерным оружием и к 1949 успешно выполнил поставленную руководством страны задачу.



Сейчас Радиевый институт носит имя Виталия Хлопина, работавшего с академиком Вернадским ещё до революции. Виталий Хлопин был одним из главных участников советского атомного проекта — в частности, он решил сложнейшую проблему выделения плутония из металлического урана.