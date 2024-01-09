Рупор кремлевской пропаганды: Климовский патронный завод национализируют

Климовский патронный завод национализируют

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что по решению президента России Владимира Путина запущен механизм национализации ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» после ЧП с отоплением в жилых домах.

Об этом он рассказал в ходе заседания регионального правительства.

По словам Воробьёва, остановка котельной и её заморозка, как случилось на заводе, ведёт за собой сложные оперативные мероприятия.

«После вскрытия этой информации по решению президента сегодня запущен механизм национализации завода… Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — приводит его слова телеканал «360».

Ранее стало известно, что заместитель главы администрации городского округа Подольск, а также начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержаны в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.

https://russian.rt.com/russia/news/1255586-zavod-podolsk-nacionalizaciya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop – цинк

В России еще есть много предприятий связанных с оборонкой, которые необходимо национализировать для нормальной работы. Особенно в условиях войны, которая требует дальнейшего наращивания мощностей нашего ВПК, который потянет за собой развитие целого ряда смежных отраслей.

Интересно, если бы не ситуация с отоплением, дошло бы дело до национализации?

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